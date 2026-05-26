“La integración siempre es urgente”: Foro SUR 2026 pone en debate el futuro de Sudamérica

Con mesas de trabajo, debates y participación de estudiantes de distintos países de la región, este martes se desarrolló la segunda jornada del Foro SUR 2026 en el Complejo Universitario VM20 de la Universidad de Chile. La instancia reunió a académicos, representantes de organismos internacionales, exautoridades y especialistas para discutir los desafíos que enfrenta Sudamérica en seguridad, infraestructura, innovación económica y educación superior.

La actividad fue organizada por el Programa SUR del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile junto a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Durante toda la mañana se realizaron mesas temáticas donde se abordaron temas como crimen organizado, cooperación regional, conectividad, integración energética y desarrollo tecnológico.

Uno de los puntos que apareció de forma recurrente en las conversaciones fue la dificultad que ha tenido la región para sostener proyectos de integración en el tiempo. La exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, recordó algunas experiencias recientes impulsadas desde Chile y apuntó a los cambios de gobierno como una de las principales trabas.

“Los procesos de integración latinoamericanos no solo han sido complejos, sino que muchas veces frustrantes a lo largo de los años”, señaló.

Etcheverry destacó además el espacio que tuvo la participación estudiantil en el encuentro. “Instancias como ésta, donde además se convocan a jóvenes y a estudiantes, abren un poco de esperanza”, afirmó. “No solo desde la voluntad política se habla de integración”.

A su vez, el economista Osvaldo Rosales también abordó el escenario regional y advirtió sobre el rezago sudamericano frente a otros bloques internacionales.

“En materia de integración en América del Sur somos la zona más atrasada del mundo”, sostuvo.

Para Rosales, los desafíos tecnológicos, económicos y climáticos obligan a los países de la región a buscar respuestas comunes. “Necesitamos más espaldas, y por eso es que la integración siempre es tan urgente e importante”, afirmó.

En la mesa de infraestructura participó el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien se refirió a los problemas que enfrentan los proyectos de infraestructura regional cuando cambian las prioridades políticas de cada país.

“Los desafíos asociados a la gobernanza de distintos países y a los cambios de gobierno muchas veces significan cambios de mirada hacia este tipo de proyectos”, dijo.

Muñoz planteó además que las discusiones sobre infraestructura no pueden limitarse solo al comercio o la conectividad internacional. “Cómo esa infraestructura no solamente favorece el intercambio de la región con otras regiones, pero también cómo favorece internamente a cada uno de los habitantes de nuestro continente”, señaló.

La seguridad regional también estuvo presente durante la jornada. John Grajales, jefe de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, y quien el lunes encabezó una conferencia sobre crimen organizado y cooperación internacional, puso el foco en la participación de las nuevas generaciones.

“Lo más importante es traer a la gente joven a la discusión”, afirmó y agregó que “ellos son los llamados en un futuro muy cercano a encargarse de esto y a recibir el legado que les estamos dejando”.

Federico Rojas de Galarreta, coordinador del Programa SUR del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, destacó el carácter transversal del encuentro y el balance positivo de las dos jornadas del foro.

“El Programa SUR desde su inicio buscó incidencia y articulación con diversos actores. Entonces este foro es relevante sobre todo porque tiende puentes entre gente que no necesariamente se encuentra entre sí normalmente. Tenemos gente del sector público, sector privado, academia, sociedad civil, que se encuentran y tienen miradas distintas, tienen visiones e ideas sobre las soluciones distintas. Entonces ponerlos en una misma mesa, que se encuentren y que hagan el esfuerzo por llegar a puntos en común, me parece muy relevante en este momento donde el diálogo político no abunda”, puntualizó.

Respecto al desarrollo de las actividades, Rojas sostuvo que “estamos muy felices por el resultado de este primer Foro SUR. Queremos darle continuidad tanto a este proyecto como a estos foros, como un espacio de encuentro y de diálogo”.

“El día de la inauguración tuvimos diversidad de actores, una sala repleta con presencia de cuerpos diplomáticos, autoridades y organizaciones de lo más diversas. Entonces estamos muy contentos”, agregó.

Sobre la segunda jornada, señaló que “hemos tenido también personas con mucho conocimiento sobre estos temas, con mucha experiencia. Vamos a tener en la Ideatón también otra mirada distinta, que creo que complementa lo que hemos visto hasta ahora”.

Finalmente, afirmó que “queremos darle continuidad a esto”, destacando que el foro busca consolidarse como un espacio permanente de articulación regional.