“Plan, por supuesto que hay”: Arrau anuncia nueva estrategia de seguridad en medio de críticas por falta de plan del Gobierno

A esto, se suma la intensa agenda de reuniones en la que se enmarcó el encuentro sostenido entre Arrau y el diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva.
Una cita que se dio posterior al debate generado por Arrau tras confirmar que la administración de Kast usará como base la Política Nacional de Seguridad promulgada por el Presidente Gabriel Boric y que a ello, agregará una batería de iniciativas legislativas que prontamente se presentarán en el Congreso.
Todo eso suscitó molestia en la oposición por las duras críticas que el Presidente Kast realizó a la estrategia de seguridad de Boric y porque aún no estaría delineado un plan de seguridad claro de parte de la nueva administración. Durante la tarde del lunes, Arrau incluso se reunió con su antecesor en el cargo, Luis Cordero.
Hoy martes, el diputado Leiva se distanció de algunas voces de la oposición, destacando el que se tomara en cuenta la Política Nacional de Seguridad del gobierno anterior: “Valoramos de sobremanera el que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, establezca que la seguridad es una política de Estado, que va más allá de cualquier coyuntura circunstancial política, sino que debe ser sostenida en el tiempo”, sostuvo.
“Validar la política de seguridad pública del Gobierno del Presidente Boric le da continuidad a este trabajo, sin perjuicio de los énfasis que el nuevo gobierno pueda establecer y que esperamos conocer a través de los planes y programas luego de la Cuenta Pública. De ahí, poder escrutar debidamente y fiscalizar los compromisos que el Gobierno mantenga en materia de seguridad”, agregó.
En el oficialismo ha existido, mayoritariamente, un respaldo al nuevo ministro de Seguridad y a su planteamiento de respetar el Plan Nacional vigente. De todas maneras, diputados de Renovación Nacional (RN) ya le hicieron llegar una propuesta con 15 prioridades, que esperan sean incluidas en la estrategia de seguridad que el ministro Arrau presentará en el Congreso el próximo 2 de junio.
El diputado RN, Diego Schalper, afirmó que entre las sugerencias está darle una mayor celeridad al proyecto de ley que aumenta las sanciones contra los denominados “turbazos”.
“Nos parece que, si bien el centro del trabajo tiene que ver con gestión policial, hay algunas leyes que faltan. En particular, ponerle velocidad al proyecto de ley en materia de turbazo o legislar mejor el robo de celulares, especialmente en los bloqueos de los aparatos, no solamente de la línea. Además, nos parece que hay cuestiones en la Ley de Drogas que se pueden mejorar y obviamente, todo lo que tiene que ver con fortalecer la respuesta policial“, agregó.
“En ese cuadro nos paramos y estamos tratando de empujar todos estos temas al alero de una agenda robusta de seguridad”, concluyó.