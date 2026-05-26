Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de Mayo de 2026


“Plan, por supuesto que hay”: Arrau anuncia nueva estrategia de seguridad en medio de críticas por falta de plan del Gobierno

El ministro aseguró que la propuesta será presentada en el Senado e incluirá más de 20 proyectos con urgencia, refuerzo policial y medidas para fortalecer el Plan Cuadrante.

El ministro aseguró que la propuesta será presentada en el Senado e incluirá más de 20 proyectos con urgencia, refuerzo policial y medidas para fortalecer el Plan Cuadrante.

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Luego de la seguidilla de polémicas que han afectado a su cartera, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró este martes 26 de mayo que el Gobierno presentará en los próximos días una nueva estrategia de seguridad, en medio de las críticas de la oposición y de sectores oficialistas por la ausencia de un plan claro en la materia.

Las declaraciones fueron realizadas luego de un nuevo hecho de violencia registrado en la capital, tras la quema de un bus del sistema Red Movilidad, episodio respecto del cual el secretario de Estado fue consultado por la prensa.

Plan, por supuesto que hay”, afirmó Arrau, quien defendió la gestión del Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast y sostuvo que el mandatario fue electo con una propuesta “contundente” para enfrentar el delito y el crimen organizado.

Según detalló el ministro, el Ejecutivo se encuentra afinando una estrategia que será presentada el próximo martes en el Senado y que incluirá un paquete legislativo enfocado en seguridad pública. En ese contexto, aseguró que el Gobierno ha puesto urgencia a más de 20 proyectos de ley relacionados con la materia.

Arrau indicó además que el foco de la administración estará puesto en el despliegue territorial, el fortalecimiento de las policías y la coordinación con las fuerzas de orden y seguridad. “Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de cifras y el apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad”, sostuvo.

Martín Arrau, ministro de Seguridad.

Martín Arrau, ministro de Seguridad. Foto: ATON.

El titular de Seguridad también adelantó que el Gobierno convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito durante las próximas semanas para revisar y aprobar la estrategia, tal como establece la ley. Entre las medidas que mencionó, destacó el reforzamiento del Plan Cuadrante y la implementación de nuevas acciones que, según dijo, se irán dando a conocer durante los próximos días.

Finalmente, Arrau llamó a dejar atrás las polémicas políticas en torno a la estrategia de seguridad y afirmó que el objetivo del Ejecutivo es que “la gente nos vea en la calle, que es lo que Chile necesita”.

A esto, se suma la intensa agenda de reuniones en la que se enmarcó el encuentro sostenido entre Arrau y el diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva.

Una cita que se dio posterior al debate generado por Arrau tras confirmar que la administración de Kast usará como base la Política Nacional de Seguridad promulgada por el Presidente Gabriel Boric y que a ello, agregará una batería de iniciativas legislativas que prontamente se presentarán en el Congreso.

Todo eso suscitó molestia en la oposición por las duras críticas que el Presidente Kast realizó a la estrategia de seguridad de Boric y porque aún no estaría delineado un plan de seguridad claro de parte de la nueva administración. Durante la tarde del lunes, Arrau incluso se reunió con su antecesor en el cargo, Luis Cordero.

Ministro Martín Arrau junto al diputado del PS, Raúl Leiva.

Ministro Martín Arrau junto al diputado del PS, Raúl Leiva.

Hoy martes, el diputado Leiva se distanció de algunas voces de la oposición, destacando el que se tomara en cuenta la Política Nacional de Seguridad del gobierno anterior: “Valoramos de sobremanera el que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, establezca que la seguridad es una política de Estado, que va más allá de cualquier coyuntura circunstancial política, sino que debe ser sostenida en el tiempo”, sostuvo.

“Validar la política de seguridad pública del Gobierno del Presidente Boric le da continuidad a este trabajo, sin perjuicio de los énfasis que el nuevo gobierno pueda establecer y que esperamos conocer a través de los planes y programas luego de la Cuenta Pública. De ahí, poder escrutar debidamente y fiscalizar los compromisos que el Gobierno mantenga en materia de seguridad”, agregó.

En el oficialismo ha existido, mayoritariamente, un respaldo al nuevo ministro de Seguridad y a su planteamiento de respetar el Plan Nacional vigente. De todas maneras, diputados de Renovación Nacional (RN) ya le hicieron llegar una propuesta con 15 prioridades, que esperan sean incluidas en la estrategia de seguridad que el ministro Arrau presentará en el Congreso el próximo 2 de junio.

El diputado RN, Diego Schalper, afirmó que entre las sugerencias está darle una mayor celeridad al proyecto de ley que aumenta las sanciones contra los denominados “turbazos”.

“Nos parece que, si bien el centro del trabajo tiene que ver con gestión policial, hay algunas leyes que faltan. En particular, ponerle velocidad al proyecto de ley en materia de turbazo o legislar mejor el robo de celulares, especialmente en los bloqueos de los aparatos, no solamente de la línea. Además, nos parece que hay cuestiones en la Ley de Drogas que se pueden mejorar y obviamente, todo lo que tiene que ver con fortalecer la respuesta policial“, agregó.

“En ese cuadro nos paramos y estamos tratando de empujar todos estos temas al alero de una agenda robusta de seguridad”, concluyó.

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