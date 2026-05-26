“Plan, por supuesto que hay”: Arrau anuncia nueva estrategia de seguridad en medio de críticas por falta de plan del Gobierno

Luego de la seguidilla de polémicas que han afectado a su cartera, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró este martes 26 de mayo que el Gobierno presentará en los próximos días una nueva estrategia de seguridad, en medio de las críticas de la oposición y de sectores oficialistas por la ausencia de un plan claro en la materia.

Las declaraciones fueron realizadas luego de un nuevo hecho de violencia registrado en la capital, tras la quema de un bus del sistema Red Movilidad, episodio respecto del cual el secretario de Estado fue consultado por la prensa.

“Plan, por supuesto que hay”, afirmó Arrau, quien defendió la gestión del Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast y sostuvo que el mandatario fue electo con una propuesta “contundente” para enfrentar el delito y el crimen organizado.

Según detalló el ministro, el Ejecutivo se encuentra afinando una estrategia que será presentada el próximo martes en el Senado y que incluirá un paquete legislativo enfocado en seguridad pública. En ese contexto, aseguró que el Gobierno ha puesto urgencia a más de 20 proyectos de ley relacionados con la materia.

Arrau indicó además que el foco de la administración estará puesto en el despliegue territorial, el fortalecimiento de las policías y la coordinación con las fuerzas de orden y seguridad. “Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de cifras y el apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad”, sostuvo.

El titular de Seguridad también adelantó que el Gobierno convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito durante las próximas semanas para revisar y aprobar la estrategia, tal como establece la ley. Entre las medidas que mencionó, destacó el reforzamiento del Plan Cuadrante y la implementación de nuevas acciones que, según dijo, se irán dando a conocer durante los próximos días.

Finalmente, Arrau llamó a dejar atrás las polémicas políticas en torno a la estrategia de seguridad y afirmó que el objetivo del Ejecutivo es que “la gente nos vea en la calle, que es lo que Chile necesita”.