PM#7 Festival Poesía y Música anuncia su nueva edición y abre convocatoria para artistas

Este 2026, el Festival PM, que celebra 12 años de trayectoria, abrirá dos convocatorias para que artistas, colectivos y creadores nacionales e internacionales postulen sus propuestas en géneros como poesía musicalizada, poesía sonora, performance vocal, artes escénicas, y trabajos audiovisuales cruzados por la palabra y la voz.

La selección estará en manos de un comité curatorial presidido por el artista e investigador Federico Eisner Sagüés, quien es fundador del Festival junto al productor, músico y escritor Gonzalo Henríquez. Las bases ya se encuentran disponibles en www.festivalpoesiaymusica.cl. Las postulaciones a esta convocatoria se recibirán hasta el domingo 21 de junio de 2026 a las 24:00 horas.

La séptima edición del evento tendrá como sedes las comunas de Estación Central y Providencia, en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y el CCE Santiago, respectivamente. Allí se reunirán autores, artistas y colectivos participantes, nacionales y extranjeros, en un ambiente cercano e inclusivo hacia las audiencias.

Para la presente versión, entre los invitados internacionales confirmados se encuentran: la pianista y cantante Liliana Felipe de Argentina y México. El poeta sonoro Juan Angel Italiano y la cantautora Colomba Biasco de Uruguay. Desde Europa, la artista sonora Lucia D’errico de Italia y el poeta sonoro Dirk Hülstrunk de Alemania. La performer vocal Sarmen Almond de México; y finalmente Ricardo Aleixo y Arra Hué, ambos poetas y performers representando a Brasil.

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Desde la escena nacional el Festival PM será inaugurado por la Orquesta Usach, que interpretará la obra “La Bandera de Chile” encargada a la compositora Karla Schüller en base al poema de Elvira Hernández (premio Nacional de Literatura 2024) con la soprano Carolina Matus y el tenor José Quilapi en voces. El programa también contará con la obra “[Desolación]: Fantasía concertante para 2 percusionistas, orquesta de cuerdas y declamación”, compuesta por Gipson Reyes y Marcelo Stuardo, en base a poesía de Gabriela Mistral. Ambas obras estarán bajo la batuta de la joven directora Virginia Vergara.

Otros artistas nacionales invitados serán Marcela Parra, Leonel Lienlaf, Danilo Dawson, y el dúo conformado por Amanda Irarrázabal y Gonzálo Henríquez. La programación se completará con los seleccionados por las convocatorias escénica y audiovisual.

PM#7 contará con dos actividades inéditas. Desde agosto se podrá visitar una exposición dedicada al Festival y a sus artistas, en la Sala de Exposiciones del CCE Santiago en Providencia, que ha sido la sede histórica del festival y principal sustento para su permanencia.

La exposición contará con la curatoría de Fernando Pérez y Soledad García. Y también el festival desarrollará las Primeras Jornadas de Programadores de Poesía, con el fin de intercambiar experiencias con otros festivales y ferias nacionales e internacionales, y de permitir que los artistas de Festival PM accedan a nuevos espacios.