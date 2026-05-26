Diario y Radio Universidad Chile

PM#7 Festival Poesía y Música anuncia su nueva edición y abre convocatoria para artistas

En esta versión, el festival contará con la participación de la Orquesta USACH, y artistas de fama internacional como la argentino-mexicana Liliana Felipe y el brasileño Ricardo Aleixo, además de una exposición de poesía expandida en el CCE Santiago.

En esta versión, el festival contará con la participación de la Orquesta USACH, y artistas de fama internacional como la argentino-mexicana Liliana Felipe y el brasileño Ricardo Aleixo, además de una exposición de poesía expandida en el CCE Santiago.

Cultura

Este 2026, el Festival PM, que celebra 12 años de trayectoria, abrirá dos convocatorias para que artistas, colectivos y creadores nacionales e internacionales postulen sus propuestas en géneros como poesía musicalizada, poesía sonora, performance vocal, artes escénicas, y trabajos audiovisuales cruzados por la palabra y la voz.

La selección estará en manos de un comité curatorial presidido por el artista e investigador Federico Eisner Sagüés, quien es fundador del Festival junto al productor, músico y escritor Gonzalo Henríquez. Las bases ya se encuentran disponibles en www.festivalpoesiaymusica.cl. Las postulaciones a esta convocatoria se recibirán hasta el domingo 21 de junio de 2026 a las 24:00 horas.

La séptima edición del evento tendrá como sedes las comunas de Estación Central y Providencia, en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y el CCE Santiago, respectivamente. Allí se reunirán autores, artistas y colectivos participantes, nacionales y extranjeros, en un ambiente cercano e inclusivo hacia las audiencias.

Para la presente versión, entre los invitados internacionales confirmados se encuentran: la pianista y cantante Liliana Felipe de Argentina y México. El poeta sonoro Juan Angel Italiano y la cantautora Colomba Biasco de Uruguay. Desde Europa, la artista sonora Lucia D’errico de Italia y el poeta sonoro Dirk Hülstrunk de Alemania. La performer vocal Sarmen Almond de México; y finalmente Ricardo Aleixo y Arra Hué, ambos poetas y performers representando a Brasil.

Desde la escena nacional el Festival PM será inaugurado por la Orquesta Usach, que interpretará la obra “La Bandera de Chile” encargada a la compositora Karla Schüller en base al poema de Elvira Hernández (premio Nacional de Literatura 2024) con la soprano Carolina Matus y el tenor José Quilapi en voces. El programa también contará con la obra “[Desolación]: Fantasía concertante para 2 percusionistas, orquesta de cuerdas y declamación”compuesta por Gipson Reyes y Marcelo Stuardo, en base a poesía de Gabriela Mistral. Ambas obras estarán bajo la batuta de la joven directora Virginia Vergara.

Otros artistas nacionales invitados serán Marcela Parra, Leonel Lienlaf, Danilo Dawson, y el dúo conformado por Amanda Irarrázabal Gonzálo Henríquez. La programación se completará con los seleccionados por las convocatorias escénica y audiovisual.

PM#7 contará con dos actividades inéditas. Desde agosto se podrá visitar una exposición dedicada al Festival y a sus artistas, en la Sala de Exposiciones del CCE Santiago en Providencia, que ha sido la sede histórica del festival y principal sustento para su permanencia.

La exposición contará con la curatoría de Fernando Pérez Soledad García. Y también el festival desarrollará las Primeras Jornadas de Programadores de Poesía, con el fin de intercambiar experiencias con otros festivales y ferias nacionales e internacionales, y de permitir que los artistas de Festival PM accedan a nuevos espacios.

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