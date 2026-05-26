Reconstrucción Nacional: alcalde de Estación Central acusa que el Gobierno mantiene un "diálogo de sordos" con el mundo municipal

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, acusó que el Gobierno ha establecido con el mundo municipal, un “diálogo de sordos”. Esto, a propósito de la falta de disponibilidad para considerar sus planteamientos sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Muñoz sostuvo que a los ediles les sigue preocupando el impacto que la exención en el pago de contribuciones generará en el Fondo Común Municipal. “El hecho de que hoy se recorten estos fondos sin plantear con certeza cuál va a ser la manera en la que finalmente se va a compensar y que no sea en el perjuicio de los municipios, de verdad que nos preocupa mucho”, dijo.

“También, esto se hace bajo una figura en la cual se plantea que los municipios estamos malgastando el dinero, como que no somos eficientes. Sin embargo, acá ustedes reconocen la importante labor que se realiza en cada uno de los municipios del país y lo importante que es poder contar con recursos, más aún teniendo en cuenta que hay municipios con una precariedad tremenda, municipios muy pequeños, a los cuales esto afecta directamente”, agregó.

En el caso particular de Estación Central, el alcalde aseguró que la exención en el pago de las contribuciones podría significar una disminución de unos 500 millones de dólares al año.

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“Lo que nos interesa saber no solamente a este alcalde, sino que a todos los alcaldes del país, es la manera en la cual esto no se va a tocar, que no va a afectar directamente la gestión. Que se reduzca esta cantidad de plata significa que vamos a tener un perjuicio tanto en la salud municipal, en las camionetas de seguridad que hoy día se tienen que desplegar por los distintos territorios, las áreas verdes, la mantención de las luminarias, todo lo que conlleva al servicio municipal. Es un tema que nos preocupa y esperamos que realmente se pueda tomar en cuenta y revertir”, expresó.

Requerido sobre el diálogo que se ha establecido con el Gobierno, Felipe Muñoz recordó el encuentro que se sostuvo hace un par de semanas entre el Presidente Kast y los alcaldes y alcaldesas de la oposición. El jefe comunal manifestó su molestia con que en esa ocasión no se escuchará la petición de los ediles de retirar la suma urgencia al proyecto de Reconstrucción.

“Lamento que sea un Presidente que se ponga, en este caso, contrario a la posición de los alcaldes. Nunca he visto una situación similar, en la cual hoy, derechamente, un Presidente de la República se ponga en contra de todos los alcaldes de Chile respecto a esta medida”, insistió.

Muñoz además se refirió a las medidas que el Gobierno ha anunciado respecto a la migración irregular. El alcalde de Estación Central, comuna donde se concentra una cantidad importante de extranjeros, consideró poco conveniente la indicación por la que servicios de salud y educación estarían obligados a entregar datos personales de migrantes irregulares.

A su juicio, sería más adecuado que los esfuerzos se concentren en quienes delinquen: “Quienes están en el crimen organizado, no acuden a los Cesfam, no ocupan los canales institucionales y más bien, operan de otra manera. Si se quiere buscar a migrantes que han cometido delitos, que presentan un problema para nuestro país, tienes que ir a buscarlo en otro lugar”, estimó.