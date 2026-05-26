Republicanos anuncian acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

La bancada del Partido Republicano anunció este martes 26 de mayo que presentará una acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, en medio de los cuestionamientos por las cifras fiscales heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric.

El anuncio fue realizado por el diputado republicano Benjamín Romero a través de su cuenta de X, quien acusó inconsistencias en los balances financieros del Estado y apuntó a presuntas diferencias entre las proyecciones oficiales y el escenario fiscal efectivo.

“Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau”, señaló el parlamentario. Romero sostuvo además que “encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”, agregando que la acción impulsada por el oficialismo “no es un juicio político: son hechos aritméticos”.

En esa línea, el diputado aseguró que “la diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”, vinculando la situación fiscal con el financiamiento de materias de seguridad pública.