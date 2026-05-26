Republicanos anuncian acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

La bancada del Partido Republicano anunció este martes 26 de mayo que presentará una acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, en medio de los cuestionamientos por las cifras fiscales heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric.
El anuncio fue realizado por el diputado republicano Benjamín Romero a través de su cuenta de X, quien acusó inconsistencias en los balances financieros del Estado y apuntó a presuntas diferencias entre las proyecciones oficiales y el escenario fiscal efectivo.
“Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau”, señaló el parlamentario. Romero sostuvo además que “encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”, agregando que la acción impulsada por el oficialismo “no es un juicio político: son hechos aritméticos”.
En esa línea, el diputado aseguró que “la diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”, vinculando la situación fiscal con el financiamiento de materias de seguridad pública.
Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau.
Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo.
No es un juicio político: son hechos aritméticos.
La…
— Benjamin Moreno 🖐️🇨🇱Diputado (@BenjaminMorenob) May 26, 2026
Desde el Partido Republicano indicaron que la acusación constitucional buscará establecer eventuales responsabilidades políticas por la gestión financiera del Ejecutivo anterior. Hasta ahora, el exministro Nicolás Grau no se ha referido públicamente a los dichos de la bancada oficialista.
Sin embargo, el anuncio ya generó reacciones dentro de la actual oposición. “Mientras, la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes, recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una Acusación Constitucional sin ningún fundamento”, señaló, por ejemplo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a través de la misma red social, en referencia a la adherencia manifestada por el citado parlamentario y su agrupación.
“El ex Ministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar con el Gobierno actual y revisar las posibles diferencias en estimaciones, pero el PNL prefiere la polarización y la falta de mirada de Estado. Ojalá podamos contar con un debate serio y con altura de miras”, sumó en el mismo post.