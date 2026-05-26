Rolf Foerster donó valiosa colección sobre mundo mapuche y rapanui a la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas

La donación constituye un aporte sustantivo al patrimonio bibliográfico de la Facultad, pues incorpora títulos que no formaban parte de las colecciones disponibles en la biblioteca. Hasta ahora, han sido ingresados 1.152 libros, cifra que continuará aumentando con nuevos materiales que el académico seguirá entregando. En ese sentido, la colección no solo amplía el acceso a fuentes relevantes para estudiantes, académicas, académicos e investigadores, sino que también fortalece el lugar de la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas como espacio de resguardo, consulta y circulación del conocimiento humanista.

Consultado por las razones que motivaron esta decisión, Rolf Foerster sostuvo que su interés principal fue contribuir al desarrollo de la biblioteca como un espacio central para la vida académica del campus. “Ella fue pensada siempre como la gran biblioteca del campus”, señaló, subrayando que el ideal sería que el edificio completo pudiera consolidarse como un centro importante para investigar y acceder directamente a los textos producidos en distintas áreas del conocimiento.

La colección fue construida en torno a dos grandes campos de investigación que han marcado la trayectoria del académico. “Durante 30 años trabajé sobre el tema mapuche y después 12 años sobre el mundo rapanui”, explicó Foerster. En el caso mapuche, la donación incluye materiales producidos por comunidades y organizaciones indígenas, publicaciones que muchas veces no circularon por librerías comerciales, además de una importante cantidad de libros editados en Argentina, fundamentales para comprender la dimensión transfronteriza de la presencia mapuche.

Respecto del ámbito rapanui, Foerster destacó que la colección reúne textos de alto valor histórico y bibliográfico, entre ellos obras difíciles de conseguir sobre Rapa Nui, investigaciones sobre el rongo rongo, ediciones relativas a los viajes de exploración de los siglos XVIII y XIX, así como literatura francesa vinculada a la historia de la isla y a su inscripción en los imaginarios coloniales del Pacífico.

Para el investigador, esta colección puede cumplir un papel relevante en la formación de nuevas generaciones dedicadas al estudio de pueblos originarios. Sin embargo, advirtió que ese trabajo exige una aproximación crítica y responsable. “No es fácil la investigación para gente no originaria de los pueblos originarios, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad como investigadores de ser sensibles a lo complejo que es el vínculo”, afirmó. Desde esa perspectiva, la colección ofrece materiales que permiten aproximarse a dicha complejidad desde fuentes diversas, históricas y contemporáneas.

Desde la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas, la donación fue recibida como un gesto de confianza y reconocimiento hacia el trabajo bibliotecario de la Facultad. La colección, explicó Jeannette García, jefa de la biblioteca, complementa los fondos ya existentes, pues incorpora títulos nuevos que no estaban disponibles. Además, se trata de una modalidad particularmente significativa: una donación realizada por un académico activo, que continúa investigando y ampliando su propio archivo bibliográfico.

En ese marco, la donación de Rolf Foerster se suma a otras colecciones relevantes resguardadas por la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas, como las de Lipschutz y Pereira Salas, y dialoga con nuevas experiencias de académicos que han decidido entregar en vida sus bibliotecas personales a la institución. Esta práctica permite que materiales de gran valor intelectual no queden relegados a espacios de difícil acceso, sino que se integren a circuitos públicos de consulta, estudio e investigación.

La incorporación de esta colección reafirma así el papel de la biblioteca como un espacio de memoria académica viva, donde las trayectorias intelectuales de investigadoras e investigadores de la Facultad se proyectan hacia nuevas generaciones. En el caso de Foerster, la donación deja disponible una parte sustantiva de los materiales que acompañaron sus investigaciones sobre el mundo mapuche y rapanui, poniendo a disposición de la comunidad universitaria un fondo bibliográfico clave para pensar críticamente la historia, los territorios, las culturas y los vínculos entre la Universidad y los pueblos originarios.