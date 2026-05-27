Alejandra Mohor y dichos de Martín Arrau: “La seguridad requiere políticas de Estado”

La académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, analizó las primeras señales del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, y sostuvo que Chile necesita avanzar hacia políticas de Estado que trasciendan los cambios de administración.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la especialista calificó como positiva la señal entregada por el secretario de Estado respecto a la continuidad de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la presidencia de Gabriel Boric.

“Es alentador lo que nos dice el ministro. Un problema que hemos tenido recurrentemente en las últimas décadas es la dificultad de instalar, en materia de seguridad, políticas de Estado que articulen a las instituciones con metas compartidas de largo plazo”, afirmó.

Mohor agregó que: “Los problemas de seguridad apelan a causas inmediatas, pero también a causas estructurales. Necesitamos acciones contingentes, pero, por sobre todo, acciones sostenidas de mediano y largo plazo que puedan hacerse cargo de los factores causales”.

Además, la académica cuestionó el uso electoral de la inseguridad ciudadana. “Poner la seguridad como eslogan de campaña es algo que nos viene acompañando hace por lo menos 16 años. Generar un sentimiento de temor en la ciudadanía lleva a decisiones más conservadoras y a adherir a ofertas de mano dura, independientemente de la racionalidad o la probabilidad de que esas promesas se cumplan”, señaló.

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En relación con el enfoque que ha mostrado el nuevo ministro, Mohor sostuvo que centrar la discusión únicamente en control policial y persecución del delito es insuficiente. “El sistema de persecución y control cumple un rol importante en atender los problemas asociados a la criminalidad, pero durante 150 años demostró que no era suficiente. La prevención del delito, en términos costo-efectivos, rinde mucho más que el control”, afirmó.

En esa línea, destacó que la experiencia internacional y la evidencia acumulada muestran que las estrategias preventivas son fundamentales, especialmente en niños, niñas y adolescentes. “Hay que trabajar preventivamente con niños, niñas y adolescentes con trayectorias vinculadas a la violencia y al delito. Ese es un eje de intervención clave y fundamental”, explicó.

Mohor cuestionó el proyecto de ley de “Escuelas Protegidas” y aseguró que profundiza la criminalización de ciertos espacios educativos. “Lo que esta ley viene a hacer es profundizar la criminalización de ciertos sectores. Cuando tú sobrecriminalizas, estigmatizas y marginas, recuperar a esos adolescentes y jóvenes para que sean sujetos prosociales es mucho más difícil”, advirtió.

Asimismo, la especialista sostuvo que existe una contradicción entre la Política Nacional de Seguridad Pública y algunas iniciativas legislativas actualmente en discusión. “No podemos declarar que vamos a adherir a una política nacional y, por otra parte, mantener proyectos de ley que son contrarios a esa política. No podemos declarar algo y hacer exactamente lo contrario”, enfatizó.

Sobre el rol de los municipios, Mohor señaló que muchas veces las administraciones locales terminan enfocadas exclusivamente en medidas reactivas, como patrullajes y vigilancia, dejando de lado el trabajo preventivo en los territorios.

“Las demandas terminan siendo recursos para cámaras, vehículos y funcionarios que patrullen las calles, dejando de lado aquello que los municipios pueden hacer mucho mejor, que es trabajar preventivamente en los barrios y comunidades”, indicó.

En tanto, la académica advirtió que el principal problema que enfrenta actualmente la sociedad chilena no es solo la delincuencia, sino el aumento de la violencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Nos hemos venido transformando en una sociedad que solo sabe resolver con violencia sus conflictos. Mientras sigamos pensando que la única forma es más policías y perseguir el delito, no vamos a lograr hacernos cargo de las causas profundas de la criminalidad”, concluyó.