Crece presión parlamentaria para esclarecer sobreestimación de producción en Codelco tras revelación de nuevos antecedentes

Un nuevo antecedente se sumó a la trama de la sobreestimación en la producción de Codelco, luego de que se revelará que el presidente ejecutivo de la empresa estatal, Rubén Alvarado, habría tenido conocimiento de la alteración de cifras. Lo anterior generó reacciones en el mundo político, desde donde aumentaron la presión para esclarecer lo ocurrido en la minera.

La noche del martes el medio Ex Ante publicó un correo que el vicepresidente de Comercialización de Codelco, Braim Chiple, envió a Alvarado y en el que se habla de la “operación rastrillo”: un término utilizado en minería para referirse a las acciones de recuperar la máxima cantidad de cobre y mejorar las cifras de producción.

La comunicación es del 9 de diciembre de 2025, mismo mes en el que se produjo la sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre que, además, devino en el pago de bonos a seis mil de colaboradores por el concepto de “cumplimiento de metas”.

En vista del posible involucramiento del presidente ejecutivo de Codelco, el diputado del Frente Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, quien denunció el caso, anunció que solicitará nuevas diligencias a la Fiscalía Regional de O’Higgins, repartición del Ministerio Público a cargo de la indagatoria.

“Ya hay antecedentes públicos de correos electrónicos entre el máximo ejecutivo de la compañía y otros ejecutivos tratando de, en el mes de diciembre, llegar a determinadas metas con métodos bastante curiosos. Uno puede deducir que habrían situaciones irregulares en la forma cómo se pretende llegar a esas metas”, sostuvo.

Respecto al detalle de las diligencias, Mulet indicó que pedirá “que se revisen los correos entre las distintas autoridades de la compañía para determinar si hubo o no una situación irregular constitutiva de delito”. “Nosotros creemos, como lo ha dicho el propio fiscal a cargo de la causa, que hay indicios de administración desleal o algún tipo de defraudación, incluso fraude al fisco, por eso hay que ser muy cuidadosos y muy prolijos y no vamos a soltar el tema”, prometió.

“Yo no quiero que Codelco termine en manos privadas, pero Codelco tiene que corregir los problemas que tiene, porque es una empresa del Estado y de todos los chilenos”, agregó.

Por su parte, el diputado PPD y presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia, solicitó al directorio de la estatal —desde este miércoles presidido por el economista Bernardo Fontaine— que interponga una nueva denuncia al Ministerio Público y una querella en tribunales.

“Esto saca a relucir que no solamente eran algunos ejecutivos los que sabían de esta maniobra, sino que el directorio de Codelco estaba al tanto de lo que aquí está sucediendo (…) Creo que aquí la imagen de Codelco es la que se debe limpiar y lo que han hecho algunas personas se tiene que investigar con el máximo rigor de la ley”, recalcó.

Asimismo, Tapia dio cuenta de las acciones que está tomando la Comisión de Minería. El próximo miércoles 2 de junio están citados el presidente ejecutivo Rubén Alvarado; la presidenta del Comité de Auditoría, Tamara Agnic —quien recibió la denuncia de sobreestimación de producción— y representantes de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el organismo encargado de fiscalizar a Codelco.

Parlamentarios y parlamentarias también están pidiendo una comisión especial investigadora. El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Minería, Marco Antonio Sulantay, aseguró: “Claramente vamos a incluir este tema de la alteración de cifras y le vamos a solicitar al presidente del directorio, Bernardo Fontaine, que haga una auditoría profunda, extensa y seria que abarque al menos una década”.

“Creemos y tenemos la legítima duda de que esta situación se pueda estar repitiendo extensivamente en el tiempo”, aseveró el diputado.

Desde el Senado, el militante de Republicanos e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, Renzo Trisotti, fue más allá y señaló que “si se confirma que de la plana mayor de Codelco se articuló una operación para inflar cifras y engañar deliberadamente respecto de la producción del año 2025, estaríamos frente a uno de los casos más graves de manipulación y falta de probidad en una empresa estatal en los últimos años”.

“Esta información podría ser la evidencia de una acción coordinada no solo para maquillar resultados, sino que para proteger cargos y vender una realidad a Chile que derechamente no existía. Aquí no nos sirven los silencios ni los comunicados cuidadosamente redactados para bajar el perfil, Chile merece saber quién dio las instrucciones, quién ejecutó esta maniobra y quién está intentando ocultarlo”, añadió.

La indagatoria por la sobreestimación en la producción de Codelco está a cargo del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien en el pasado se hizo cargo de la investigación sobre el accidente en la mina El Teniente.

En recientes declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público informó que está pronto a encargar diligencias y que los delitos que podrían configurarse son falsificación de instrumento público, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y administración desleal.