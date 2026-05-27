“El problema ya lo tenemos”: Jorge Berríos advierte por proyecciones fiscales y pide enfocarse en soluciones

El economista y director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, abordó en Radioanálisis la controversia por las estimaciones del déficit fiscal y el aumento proyectado de la deuda pública. El académico afirmó que el problema responde a errores acumulados en la construcción de los presupuestos fiscales y advirtió sobre el escaso margen financiero que enfrenta el Estado.

Berríos explicó que el presupuesto fiscal “viene gastando más de lo que tiene de ingresos” y sostuvo que el problema no corresponde a una situación reciente: “Esto no es de ahora, viene desde muchos años”.

El economista afirmó que las proyecciones fiscales hacia 2030 presentan errores en su construcción y sostuvo que eso obliga al Estado a recurrir a mayor endeudamiento para sostener el gasto comprometido. “Si no se hacen recortes al presupuesto de aquí al 2030, el Estado de Chile tiene que suscribir deuda por más de 10 mil 500 millones de dólares para poder ejecutar el presupuesto en las condiciones que está”, indicó.

El académico abordó las diferencias entre el actual Gobierno y el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respecto de las estimaciones de deuda. A juicio de Berríos, el punto central no está en la interpretación política de las cifras, sino en los errores acumulados en las proyecciones fiscales. “El presupuesto está mal proyectado. Los gastos son bastante más predecibles que los ingresos y ese diferencial hoy obliga a compensar con más deuda”, afirmó.

Berríos también apuntó a la falta de ajustes fiscales durante los últimos años. “Por querer cumplir un presupuesto y no hacer los recortes que correspondían, fuimos agregando deuda”, sostuvo.

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El economista recordó que la deuda pública pasó desde cerca de un 7% del PIB en 2005 a niveles cercanos al 42% en la actualidad. “La holgura se acabó. Hoy gastamos cerca del 1,2% del PIB solo en intereses”, advirtió.

Consultado por las responsabilidades políticas, el académico evitó hablar de dolo y planteó que el problema excede a una sola administración. “Esto viene de gobiernos anteriores. Los errores de estimación no son nuevos”, señaló.

Aun así, sostuvo que existe un problema en la forma en que se elaboraron las proyecciones fiscales. “Las variables principales sobre las cuales se construyó el presupuesto están mal hechas”, dijo.

Asimismo, el académico de la U. de Chile cuestionó el escenario económico en que se discute la denominada megarreforma tributaria. Según explicó, el principal problema no es únicamente el contenido de la iniciativa, sino el contexto fiscal en que se impulsa. “El plan no es malo ni bueno por sí mismo. El problema es en qué condiciones económicas estamos para implementar un programa de esta envergadura”, afirmó.

El economista advirtió que el país enfrenta un escenario complejo por la falta de margen financiero y el bajo crecimiento económico. “No hay holgura. Si cualquier variable de aquí al 2035 tiene un error de estimación, el problema se vuelve mucho más complejo”, sostuvo.

Berríos llamó a dejar atrás la discusión política sobre responsabilidades y enfocarse en resolver el problema fiscal: “¿Qué sacamos con seguir investigando seis meses o un año más cuando el problema ya lo tenemos? (…) Hay que preocuparse de solucionar el problema estructural y ver cuáles son las medidas que hay que tomar para corregir los errores que se cometieron”.