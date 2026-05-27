Huenchumilla (DC) por cambios de gabinete y plan de seguridad: “El Gobierno sigue haciendo apuestas”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador DC Francisco Huenchumilla cuestionó el cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast y aseguró que la salida de las ministras de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno refleja problemas más profundos en el Ejecutivo. Además, criticó la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional y acusó al Gobierno de “gobernar en base a apuestas”.

“Se confirma que el Presidente no tenía un plan de gobierno ni un plan de seguridad”, afirmó.

Huenchumilla apuntó directamente al paso de Trinidad Steinert por el Ministerio de Seguridad y dijo que el Ejecutivo confundió experiencia jurídica con manejo político y operativo. A juicio del senador, la salida de Steinert terminó siendo el reconocimiento de un error político de La Moneda.

Lo mismo, dijo, ocurrió con la exvocera Mara Sedini. “La confianza de la ciudadanía está minada. Después de todas las promesas de campaña, el Gobierno ha mostrado mucha debilidad”, planteó.

El parlamentario también puso en duda la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad. Aunque reconoció su experiencia técnica, cuestionó su manejo en un área marcada por la crisis de seguridad y el conflicto político. “La seguridad involucra inteligencia, migración, municipios y coordinación institucional. La pregunta es si esto es nuevamente una apuesta”, indicó.

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Para Huenchumilla, el problema del Ejecutivo no pasa solo por la salida de dos ministras. A su juicio, La Moneda sigue mostrando dificultades para ordenar políticamente al oficialismo y enfrentar su agenda principal. “Dijeron que serían un gobierno de emergencia y que el país estaba quebrado. Pero tanto en seguridad como en economía todo se ha manejado en base a apuestas”, sostuvo.

En esa línea, también criticó que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumiera además la vocería de Gobierno. “Lo central en un gobierno es la gestión política con el Congreso. Si sobrecargas a Claudio Alvarado, puedes terminar debilitando justamente el área donde mejor se desempeña”, comentó.

Plan de Reconstrucción Nacional

Las críticas del senador también apuntaron al Plan de Reconstrucción Nacional, proyecto que este miércoles enfrenta su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Huenchumilla acusó falta de diálogo y cuestionó la rapidez con que el Ejecutivo empujó la iniciativa: “Nunca había visto una iniciativa de esta magnitud tan apresurada, llena de tecnicismos y sin trabajo previo con especialistas y parlamentarios”.

El legislador criticó el uso de discusión inmediata y acusó al Ejecutivo de intentar “pasar máquina” en el Congreso. “No puede ser que el Gobierno trate de humillar a la Cámara de Diputados o quiera hacer lo mismo después en el Senado”, remarcó.

Pese a las críticas, el senador reconoció que La Moneda logró ordenar apoyos para sacar adelante la iniciativa, especialmente tras el acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente. De todas formas, advirtió que el escenario puede cambiar cuando el proyecto llegue al Senado.

“Espero que el Gobierno llegue con otra disposición. Si pretende volver a pasar máquina, va a tener un problema”, dijo.

Huenchumilla aseguró que el Ejecutivo todavía está a tiempo de corregir el rumbo político, aunque advirtió que la confianza hacia el Gobierno se ha ido deteriorando rápidamente: “Uno siempre le da al nuevo gobierno el beneficio de la duda. Pero a esta altura las confianzas ya se me cayeron”.