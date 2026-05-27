Junaeb denuncia irregularidades en Programa de Alimentación Escolares entre 2022 y 2026

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dependiente del gobierno del Presidente José Antonio Kast, presentará una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades detectadas entre 2022 y 2026. Según la información, el monto involucrado supera los $14 mil millones de pesos, de acuerdo con lo revelado por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

El director del servicio, Fernando Peña, y la jefa jurídica, Catalina Poblete, se reunirán con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. El encuentro abordará presuntos fraudes y sobreprecios en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la firma Soser, según consignó La Tercera. La Junaeb también acudirá a la Contraloría General de la República (CGR).

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, explicó el procedimiento institucional: “Tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes que correspondan, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público”.

La auditoría ordenada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) no solo afecta a la Junaeb. El análisis también alcanza al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), a Prodemu, a la Subsecretaría de Transportes y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). En todos estos servicios, la fiscalización reveló deficiencias en el control financiero y recursos pendientes de rendición.