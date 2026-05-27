Ministro Arrau asegura que el Presidente Kast anunciará iniciativas de seguridad en la Cuenta Pública

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante la jornada de este miércoles. Tra el encuentro, el secretario de Estado entregó detalles sobre la agenda legislativa en materia de seguridad.

Arrau explicó que con el jefe del Ministerio Público revisaron estadísticas generales de fenómenos criminales. La conversación puso doble clic en ciertos delitos como el crimen organizado, el secuestro y otras infracciones que han mostrado un aumento progresivo.

“También temas penitenciarios y otros donde la Fiscalía tiene ciertas miradas que son muy interesantes de atender porque son ellos quienes lideran el proceso de investigación y persecución penal. Yo valoro mucho esta reunión, la buena disposición y, sobre todo, el compromiso de seguir trabajando en conjunto en múltiples materias”, declaró el titular de Seguridad Pública.

Consultado sobre los proyectos que impulsará su cartera, el ministro señaló: “Son varios, más de 20 proyectos que esperamos poner la urgencia y presentar. Hemos revisado más de 100 iniciativas que estaban y otras que vamos a presentar, que el Presidente (Kast) anunciará algunas en la Cuenta Pública”.

Algunas de estas propuestas, añadió, se relacionan con sanciones penales y otras con temas institucionales que involucrarán a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería.

En medio de la controversia por la existencia —o no— de una hoja de ruta del gobierno en seguridad, el secretario de Estado comentó: “Cuando hablamos de seguridad, que es el rol primario del Estado, que es defender ese derecho fundamental de las personas a su integridad personal, a la propiedad privada, a la vida, cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”.