Movimiento Sala Cuna Universal entrega más de 7 mil firmas al Gobierno para presionar aprobación del proyecto

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Movimiento Sala Cuna Universal, entregaron 7 mil 113 firmas al Gobierno para presionar la aprobación del proyecto de ley, que hoy se encuentra alojado en la Comisión de Educación del Senado.

Organizaciones como Fundación Todas y Fundación Ronda, se reunieron con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para entregar este documento. “Venimos a hacer la entrega de las firmas ciudadanas de más de 7 mil personas y organizaciones que pedimos la aprobación inmediata del proyecto de ley de Sala Cuna con las indicaciones, por supuesto, que el Gobierno presente”, dijo Francisca Jüneman, de la Fundación Chile Mujeres.

La presidenta de Fundación Todas, Carolina Goic, destacó la acogida del ministro Rau y señaló que “las mujeres en Chile, pero sobre todo las mujeres madres, los padres y los niños y niñas de nuestro país, se merecen una política de Estado en esta materia”.

“Nosotros hemos pasado demasiado tiempo sin dar una solución y lo que hemos planteado acá es que la sociedad civil en nuestro país lo que quiere es acuerdos de mediano plazo. La posibilidad de trabajar, de desarrollarse, de sacar adelante una familia no depende de ser de gobierno o de oposición”, subrayó.

En la cita también participaron representantes de Mujeres ConImpacto, Mujeres Empresarias, Movimiento Postnatal de Emergencia, Red de Recursos Humanos, Comunidad Inclusiva, Redmad, Red Nacional de Cuidados y Red de Cuidados.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reiteró el compromiso del Gobierno de presentar indicaciones a la iniciativa antes del 15 de junio. Lo anterior se suma a las declaraciones del secretario de Estado en las que indicó que buscan que la iniciativa sea promulgada este mismo año.

“Nosotros como Gobierno estamos trabajando activamente en este proyecto. Tenemos un plazo para presentar indicaciones que es el 15 de junio y hemos estado conversando con distintas organizaciones”, indicó el titular de Trabajo.

Aseguró que se han reunido con organizaciones, centrales sindicales, gremios y pymes, parlamentarios y otros ministerios, por ejemplo. “Entendemos que es un proyecto muy importante sobre todo con la situación del empleo femenino que estamos viviendo, con una tasa de desempleo nacional de 10%”, agregó Rau.

“Nosotros estamos trabajando en un proyecto que toma muchos elementos que han estado en la discusión, de consenso, pero tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible. Próximamente, antes del 15 de junio vamos a presentar las indicaciones, vamos a seguir conversando con distintas organizaciones”, finalizó.

El proyecto alcanzó amplio consenso durante la administración anterior, sin embargo, el actual oficialismo cuestionó su financiamiento, por lo que no se logró su aprobación en el Congreso.

Actualmente, el tema volvió a la contingencia porque la oposición logró incluir una indicación que establece la sala cuna en la megarreforma del Gobierno, disposición que contó con respaldo de sectores de la derecha. No obstante, el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad.

Luego de dicha controversia, parlamentarias oficialistas presionaron al Gobierno para que ponga urgencia al proyecto que está en la Comisión de Educación.

Cabe recordar que el eje central de la iniciativa apunta a eliminar el requisito que actualmente obliga a las empresas a contar con sala cuna solo cuando tienen contratadas a 20 trabajadoras mujeres.