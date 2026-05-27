Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá inéditos encuentros abiertos con creadores nacionales

Por cuarto año consecutivo, Fundación Plagio abre la convocatoria del Premio Plagio a la Creatividad Artística, un reconocimiento destinado a artistas y escritores nacionales de vasta trayectoria que han generado una transformación creativa en su disciplina, que han permanecido en los márgenes o fuera del canon y que no han recibido el reconocimiento que merecen. Por eso invita a la ciudadanía a nominar a creadoras y creadores en www.plagio.cl.

Posteriormente, un jurado de especialistas estará a cargo de elegir al ganador o ganadora, de entre los distintos nominados. En esta edición 2026, el jurado estará compuesto por cinco destacadas figuras del ámbito cultural: la actriz y escritora Nona Fernández; la periodista cultural y ensayista Catalina Mena; la fotógrafa y artista visual Julia Toro (ganadora del Premio Plagio 2024); el escritor y columnista Rafael Gumucio y la escritora y fundadora de Fundación Plagio, Carmen García Palma.

Además del reconocimiento público, el o la ganadora 2026 recibirá $3.000.000 y un galardón creado especialmente por la artista Rosario Perriello.

Como parte de la convocatoria de esta nueva edición del premio, Fundación Plagio junto con la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales (UDP) presentarán el ciclo “Encuentros con artistas que traspasaron los límites”, donde cuatro finalistas de la versión anterior del Premio Plagio dialogarán abiertamente sobre sus procesos y experiencias creativas. Participarán los artistas visuales Carlos Altamirano y Virginia Errázuriz, y los escritores Pía Barros y Carlos Cociña.

Cada encuentro se realizará en el Estudio de TV de la Facultad de Comunicación y Letras UDP (Vergara 240, Santiago). La entrada es liberada y quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente a través de un formulario disponible en el sitio web de Fundación Plagio.

De esta manera, el premio no solo reconoce la trayectoria de creadores vigentes, sino que también amplía su alcance generando un espacio de diálogo que acerca a escritores y artistas con obras relevantes a nuevas generaciones, cumpliendo con el objetivo central de difundir obras que merecen ser reconocidas por su aporte fundamental a la literatura y a las artes visuales en Chile.

Personas de todo el país podrán nominar a sus creadores preferidos completando un formulario disponible en www.plagio.cl hasta el 3 de agosto. Las nominaciones ciudadanas serán revisadas por Fundación Plagio, que elaborará una lista de finalistas a partir de ellas. Luego, el jurado definirá al ganador o ganadora.