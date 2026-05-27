Para "fortalecer y recuperar la confianza": Kast promulga la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales

El Presidente José Antonio Kast promulgó este miércoles 27 de mayo la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional, instancia donde defendió la reforma como una herramienta para transparentar la propiedad de los clubes y enfrentar los conflictos de interés particularmente en el fútbol chileno.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que la iniciativa permitirá “ordenar la casa” y terminar con prácticas como la multipropiedad de equipos, apuntando directamente a que un mismo controlador no pueda tener participación en más de un club profesional.

En ese contexto, Kast también abordó la seguridad en los estadios y llamó a recuperar el carácter familiar del fútbol. Incluso recordó que sus hijos se sorprendían por la cantidad de carabineros en los accesos a los recintos deportivos, afirmando que “eso tiene que cambiar”.

Durante la actividad, el Presidente además emplazó a avanzar en infraestructura para los equipos del país y aseguró que los grandes clubes deben contar con estadios propios. “Que no sea más un meme preguntar dónde está tu estadio”, sostuvo el jefe de Estado.

La normativa, que llevaba más de una década en tramitación, contempla además mayores exigencias de transparencia financiera, separación entre la Federación de Fútbol y las ligas profesionales, y la prohibición de que representantes de jugadores participen en la propiedad de clubes deportivos.

Eso fue parte de lo que detalló en la instancia la ministra del Deporte, Natalia Duco: “Cuando las reglas no son claras, cuando existen conflictos de interés y no se sabe con certeza quién está detrás de las decisiones, no se afecta solamente a una institución, sino la confianza de las personas presentes en el deporte. Esta ley viene a fortalecer y recuperar esa confianza, tal como el Presidente lo prometió cuando quiso tomar el desafío de tener el liderazgo de Chile“, expresó la secretaria de Estado.

“Moderniza las reglas del deporte profesional, eleva los estándares de transparencia, regula la multipropiedad, previene conflictos de interés, exige conocer quiénes son los beneficiarios finales y establece un marco más claro para las ligas deportivas profesionales. Por eso no solamente acá está el fútbol, sino que también está el balonmano, el básquetbol, el rugby y todos los deportes que se quieran adherir a ser profesionales y a tener una liga de competencia“, cerró Duco.

Desde el parlamento, en tanto, uno de los principales impulsores de esta norma fue el senador del partido Demócratas, Matías Walker, siendo reconocido transversalmente durante la ceremonia. Por eso es que, durante la instancia, el abogado apeló a un discurso mucho más emotivo donde destacó la importancia simbólica de celebrar la promulgación de esta ley en un espacio como el Estadio Nacional.

“Lo conversamos con el Presidente hace un par de semanas en Cerro Castillo. Esta podría haber sido una promulgación más que firmábamos con el ministro José García Rominot, en un salón en La Moneda, pero qué lindo hacerlo en el estadio de todos los chilenos, en el Estadio Nacional, que ha sido símbolo de tantas glorias deportivas”, destacó Walker.