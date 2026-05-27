Paulina Núñez (RN) cuestiona posible AC contra exministro Grau: "Hoy es momento de diálogo"

En medio de la tensión política por una posible acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), salió a poner paños fríos. La senadora reconoció la legitimidad de las herramientas fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero llamó a no usarlas mientras dure la negociación por un proyecto clave para el país.

El telón de fondo de sus dichos es la denuncia por inconsistencias en las proyecciones de deuda del gobierno anterior, las cuales sumarían 9,6 billones de pesos. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario manifestaron su intención de avanzar con una acusación constitucional contra Grau, argumentando que los errores comprometen la credibilidad financiera de Chile y vulneran la Ley de Administración Financiera del Estado.

Frente a ese escenario, Núñez afirmó que “cada diputado, diputada y partido político es responsable de sus actuaciones, especialmente cuando se trata del uso de herramientas de fiscalización que, por cierto, son legítimas y pueden ejercerse en cualquier momento”.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara Alta instó a priorizar el diálogo legislativo. “Si vamos a abrir un espacio de diálogo para construir una buena ley para Chile, ese diálogo debe abrirse en todos los frentes”, sostuvo.

Para Núñez, el momento actual exige conversación y debate, no acciones paralelas que tensionen la negociación: “Hoy es momento de diálogo, de conversar, debatir y entender que este proyecto tiene una tramitación clave para el crecimiento del país”.

“Yo reservaría las iniciativas de fiscalización, legítimas por cierto, para después de la tramitación del proyecto, una vez que tengamos una ley aprobada”, indicó.

Núñez también cuestionó la coherencia de quienes buscan acuerdos mientras impulsan acciones contra decisiones del pasado. “Si un partido de oposición está dispuesto a alcanzar un acuerdo en esta materia, ya sea porque se incorporan algunas de sus propuestas o porque otras quedan fuera, no parece razonable que, al mismo tiempo, se le enfrente con herramientas de fiscalización dirigidas contra quienes tomaron decisiones en el pasado”, argumentó.

Así, la presidenta del Senado relevó la importancia de propiciar las condiciones necesarias para un pacto serio: “En definitiva, si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política: no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro”.