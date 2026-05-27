Polaco Goldberg aborda vínculo entre la U y la casa de estudios: “El club debe reflejar los valores de la Universidad”

La relación entre la Universidad y Azul Azul volvió al centro del debate público durante una nueva edición del foro radial Hablemos TodUs, organizado por el Senado Universitario de la casa de Bello y Radio Universidad de Chile. Uno de los panelistas fue Rodrigo Goldberg, exdirector deportivo y exfutbolista del club, quien reflexionó sobre la identidad institucional de la U y el escenario que atraviesa actualmente la concesionaria.

En el espacio titulado “U. de Chile y Azul Azul: tensiones y desafíos”, Goldberg planteó que actualmente los jugadores y directivos no dimensionan lo que significa representar a la casa de estudios.

“El aporte que la Universidad ha realizado al país merece un reconocimiento de la gente en general, pero también merece que exista una identificación por parte del club, el cual debe reflejar sus valores”, afirmó.

El exdelantero también abordó la necesidad de fortalecer el vínculo entre ambas instituciones, especialmente en un contexto marcado por cuestionamientos al gobierno corporativo de Azul Azul y demandas de mayor participación por parte de la Casa de Bello.

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“Hay cosas que podemos hacer para fortalecer la identidad de la casa de estudios en el club, tanto desde el punto de vista educativo como desde el gobierno corporativo. El asunto es si hay voluntad de hacerlo”, sostuvo.

Asimismo, el Polaco se refirió a la importancia de construir un proyecto institucional y deportivo con visión de largo plazo, considerando los cambios que actualmente atraviesan tanto la Universidad como el club. “Se están produciendo cambios en la rectoría de la Universidad y en el club. Ambos procesos deben dialogar entre sí”, expresó.

En esa línea, llamó a los hinchas a mantener una actitud activa frente al futuro de la institución. “Si nosotros como hinchas mantenemos esa exigencia de cambio, se puede producir algo positivo. Lo que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados; ese sería el peor pecado que podríamos cometer con nuestro equipo”, concluyó.

El foro también contó con la participación de Héctor Humeres, representante de la Universidad en el directorio de Azul Azul; Rocío Ayala, periodista de ADN Deportes y relatora deportiva; y Sergio Celis, vicepresidente del Senado Universitario. La conversación fue conducida por Patricio López, director de Radio Universidad de Chile.