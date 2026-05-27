Un conocido arquitecto miente a través del Diario Financiero

En las noticias del canal 13 de TV del domingo 24 de mayo de 2026 se dio a conocer, en un completo reportaje, lo que acontece con los guetos verticales en la comuna de Estación Central, entrevistando a empresarios a quienes ciertos funcionarios municipales les pedían dinero para tramitar sus permisos pendientes. Al respecto, la opinión pública ya sabe lo que ha sucedido con una infinidad de proyectos inmobiliarios acogidos a la figura de agrupamiento de edificación continua en sectores que no contaban con regulación urbana en esa comuna, conocidos como guetos verticales.

Todos los cuales fueron declarados contrarios a derecho por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), mientras su titular era Paulina Saball, por la Contraloría General de la República, por la Corte Suprema y hasta por el Tribunal Constitucional, razón por la cual 5 ciudadanos interpusieron, hace unos seis años, una querella por el delito de prevaricación administrativa en un Juzgado de Garantía contra de aquellos funcionarios municipales que cursaron o intervinieron en las tramitaciones de los permisos, sin que a la fecha se conozca un resultado.

La Contraloría, a partir del año 2018, impartió precisas instrucciones al alcalde en ejercicio, Rodrigo Delgado, en orden a que se debían paralizar las faenas de los edificios que se estaban construyendo, invalidar otros permisos, conforme el artículo 53° de la ley N° 19.880, y diversas exigencias, incluyendo sumarios administrativos, pero a esta fecha existen unos 80 edificios que han sido recibidos oficialmente por el municipio, menos 2, los que en rigor, pues siendo similar la ilegalidad confirmada, también deberían contar con recepción final. Estamos hablando de inversiones ascendentes a los US$ 2,5 mil millones.

Mientras el alcalde de Estación Central era Gustavo Hasbún, con fecha 10 de julio de 2007, el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, Luis Eduardo Bresciani, le envió el oficio N°0549 al director de obras municipales en función, expresándole que este tipo de edificios en altura no estaban permitidos, lo que ese funcionario, como era su deber, acató. A partir del año 2013, sus continuadores en el cargo, desobedeciendo esa instrucción vinculante, empezaron a otorgar permisos a sabiendas que eran ilícitos. Lo precedente aconteció en el período del alcalde Rodrigo Delgado.

La administración del actual alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, también tomó la decisión de interponer acciones judiciales por el mismo motivo y ambas fueron acumuladas en una que está analizando la Fiscal Ximena Chong, llamándonos profundamente la atención que el gobernador, Claudio Orrego, no haya recurrido ante los tribunales, pues él a esas torres de viviendas las bautizó como guetos verticales y en cada momento propicio, ante la prensa, se refiere a ellos como edificios que nunca se debieron haber construido. Vale la pena destacar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en la mencionada querella.

Debido a que ha transcurrido un período de tiempo excesivo, la semana pasado, por el procedimiento habitual, con el abogado Gabriel Muñoz le solicitamos una reunión a la fiscal Chong para explicarle ciertas materias que ella posiblemente desconoce, como por ejemplo el contenido de nuestra entrevista con el entonces titular del Minvu, Cristián Monckeberg, a quien incluso le entregamos una propuesta formal para fijar compensaciones económicas por parte de las inmobiliarias, contra la validación de los edificios ya construidos, la que no tuvo respuesta, pues el presidente Piñera lo trasladó a otro ministerio.

Felipe Ward, su reemplazante, nunca se interesó en resolver la situación de los guetos verticales, recordando que mientras él ejercía como ministro de Bienes Nacionales reconoció en fecha 04/03/2019, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, haber cometido un fraude al Fisco, con motivo de una introducción minera, resuelta por su persona, en el Parque Nacional Patagonia, ilegalidad que quedó impune. Este caso fue investigado, con sumo rigor, por el sociólogo Andrés Gillmore, a quien felicitamos por su magnífica labor a pesar de que las instituciones no funcionaron.

Conforme al título de esta columna de opinión, en relación a estos edificios ilegales, el Diario Financiero entrevistó en carácter de experto al arquitecto Fernando Marín, quien se presentó como vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Chile, argumentando con mucha seguridad que todo el proceso del otorgamiento de los permisos era absolutamente legal. Marín en la actualidad es presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) y suponemos que su intervención tuvo como objetivo quedar bien con los inversionistas, pero nos extraña sobremanera que ese medio de expresión haya dado a conocer esa impropia entrevista llena de opiniones mendaces, razón más que suficiente para que su director se arrepienta públicamente por haberla autorizado.

Si se escuchó al experto Marín, se concluye que desconocía el dictamen N° 27.918 del 12/11/2018 de la Contraloría, como también el mencionado oficio N° 0549 del 10/07/2007, firmado por su colega Bresciani, en los cuales se declaraba que si una zona determinada no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que, por definición, este sistema requiere de aquella.

Así las cosas, invitamos a los lectores de este medio, que sí cultiva la libertad de expresión, comprometido siempre con la verdad, que conozcan la otra cara de la moneda, la que se aprecia en este link. En este episodio de los famosos guetos verticales, como un hecho asaz gracioso, en el año 2019, el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, apoyado por sus colegas Raúl Leiva del PS, Carlos Abel Jarpa del PR y Matías Walker de la DC, presentó un proyecto de ley para establecer un perdonazo, con el cual, por arte de magia, todos estos edificios se transformarían en legales, burda iniciativa que no prosperó. Por lo relatado, entendemos que la fiscal Chong, quien tiene en su poder todos los dictámenes de la Contraloría y los fallos de la Suprema, adoptará las decisiones que corresponden en contra de los venales funcionarios municipales de Estación Central que estuvieron comprometidos en estos actos de corrupción.