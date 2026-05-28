Aumenta circulación de influenza: Minsal alerta por rezago en vacunación de personas de 60 años y más

Desde el Cesfam Erasmo Escala, en la comuna de Santiago, la ministra de Salud, May Chomali, junto a los subsecretarios de la cartera, distintas autoridades y representantes del sector salud, dieron el puntapié inicial a la campaña comunicacional de invierno 2026 bajo el slogan #TeamCuidarnos. La iniciativa busca concientizar sobre la importancia del cuidado frente a la circulación de virus respiratorios en un contexto en que aumenta la circulación, por ejemplo, de la influenza.

En esta instancia, desde el ministerio entregaron el detalle del reporte semanal de la campaña de invierno 2026, correspondiente a la semana del 17 al 23 de mayo y se dio cuenta de un aumento en la positividad, que alcanzó el 45,2%.

El virus predominante es el Rinovirus con 40,8% de los casos detectados, a pesar de que registró una proporción menor a la semana anterior. Le sigue la Influenza A que es el segundo virus más detectado, con un 27,6% de los casos y que aumentó por sexta semana consecutiva en relación con la semana previa.

Sobre la evolución de las atenciones de urgencia, la coordinadora de la campaña de invierno, Valentina Pino, indicó que: “El porcentaje de atenciones por causa respiratoria fue de un 31,9%, esto es un 3,3% superior a lo que se había registrado la semana anterior. Además, quisiéramos hacer hincapié en que es la semana epidemiológica en que se registró la proporción de atenciones por causa respiratoria más alta de lo que va de esta campaña de invierno este año”.

Respecto a la cobertura de vacunación de Influenza, se alcanzó un 70,6%, con 7 millones 317 mil 903 dosis administradas. Los grupos que presentan un menor avance en este proceso son los niños de 6 meses a 5 años (57,1%), embarazadas (59,5%) y personas de 60 años y más (56,9%).

Desde el Minsal hicieron hincapié en este último grupo. “Si estos porcentajes los llevamos a números, significa que hay 1 millón 700 mil personas mayores de 60 años que no se han vacunado, es decir, que no están protegidas contra la Influenza A que circulará este invierno. Por eso, queremos hacer la invitación directamente a estas personas, pero además a los familiares, a que verifiquen el estado de vacunación de este grupo y que, si es que no están vacunados, los acompañen a los distintos puntos de vacunación que tenemos habilitados”, aseguró Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Minsal.

Se le consultó a la ministra de Salud, May Chomalí, si los recortes en salud pueden afectar a esta campaña y señaló que los recursos están completamente asegurados. “Este programa tiene un financiamiento propio que ya está siendo distribuido a los diferentes puntos de la red, ya sea para ampliar la atención de camas críticas, para comprar los insumos, para atender a estos pacientes en atención primaria”, aseguró.

La jefa de cartera agregó que en este caso el financiamiento es “el mayor en muchos años, que de hecho tuvo un aumento de su presupuesto en relación con el año pasado (…) Por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna relación con la reducción del presupuesto que se informó, que además no le pega a atención primaria en nada relacionado con la atención de pacientes”.

A través de la campaña #TeamCuidarnos, las autoridades enfatizan en la importancia de prevenir enfermedades respiratorias graves a través del lavado de manos frecuente, uso de mascarilla si hay síntomas de resfrío, ventilación de espacios y vacunación oportuna. Esto además del reconocimiento oportuno de síntomas leves y graves para acudir a los centros de salud, y hacer uso adecuado de la red asistencial.