Balladares (RN) y tensión en el oficialismo: "Lo importante es concentrarnos en las cosas que nos unen"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió a las tensiones en el oficialismo apropósito de la eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio del trabajo legislativo por la megarreforma del Gobierno.

La parlamentaria expuso que este lunes se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar las diferencias oficialistas respecto al Plan Nacional de Reconstrucción, por ejemplo, en relación al Sence y la regulación de derechos de autor y propiedad intelectual.

Aseguró que la cita deja ver apertura al diálogo y destacó: “Estamos en semana distrital, que es principalmente para estar en terreno (…) eso demuestra que el Gobierno tiene la capacidad de escuchar, así lo está ejerciendo el ministerio, como también lo hemos visto en los ministros del comité político, como el ministro Alvarado y el ministro José García”.

Invariabilidad tributaria en la megarreforma

En el debate sobre la megarreforma se ha planteado la relevancia de alcanzar un amplio consenso en materia tributaria para entregar certeza en este ámbito. En esa línea, distintas voces han cuestionado que la invariabilidad tributaria sea la fórmula para aquello.

Para la senadora Balladares, “ambas cosas son necesarias”. En primer lugar, indicó: “La invariabilidad es una fórmula de asegurar la inversión de ciertas empresas. El que vengan y sepan que tienen certeza jurídica para realizar sus inversiones, respecto del reglamento tributario que los va a regir”.

“Por otro lado, claramente yo preferiría una reforma que sea transversalmente apoyada. Creo que en la Cámara no se dio esa posibilidad de trabajo real por cómo se plantearon las cosas, por este vídeo que se filtró de este tsunami de indicaciones, que fue la fórmula que usó la oposición, que creo que no llaman a discutir el fondo (…) que efectivamente entregue seguridad a que esto no lo vamos a estar cambiando cuando cambie el gobierno de turno”, agregó.

La parlamentaria afirmó que espera que esto pueda cambiar en el Senado. “Tenemos una capacidad mayor de conversación. Entre oficialismo y oposición se puedan abrir espacios para conversar cuáles son los puntos de discusión, cuáles son los puntos que se pueden cambiar o cuáles son los puntos que le importan a uno de los sectores”, dijo.

En cuanto a los cuestionamientos a la invariabilidad tributaria por su extensión, la senadora indicó que: “Claramente es una decisión de Estado, por eso cuando el Congreso toma una decisión así, idealmente ojalá fuera con un mayor apoyo y más transversal. Pero creo que son parte de las medidas y las herramientas que se utilizan en distintas legislaciones para poder dar certeza a cierto grupo de inversiones que claramente son un gatillo al desarrollo, a la inversión y obviamente a la recaudación fiscal”.

Consultada sobre si podría discutirse la disminución de los años de invariabilidad, aseguró que “no es un problema hacerlo”. “Temas como revisar los años de la invariabilidad o revisar las condiciones que tomen las empresas para la invariabilidad, una tasa un poco mayor, una prima que se pueda pagar para poder acceder a esto, creo que son todas cosas que pueden estar sobre la mesa”, declaró la presidenta de RN.

“Claramente son espacios de conversación que uno puede tener y creo desde nuestro sector estamos totalmente disponibles a hacerlo y también he visto esa disposición en el Gobierno. Espero que se pueda generar esa conversación más profunda y más de fondo con la oposición”, señaló.

AC a exministro Grau y relación con republicanos

En medio del debate sobre la megarreforma, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, debido a los cuestionamientos por las cifras fiscales heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric. Al respecto, la senadora aseguró que “no es el momento”.

“Claramente genera un espacio de tensión, que cuando uno está concentrado en poder abrir espacios de diálogo, no coopera a este escenario que tenemos que construir entre todos. Sin duda hay una situación gravísima y los diputados deben usar todas sus herramientas fiscalizadoras para poder ver qué es lo que pasó en esto, eso sin duda, pero hoy día cuando estamos en la posición de abrir espacios de trabajo, de conversación, de diálogo, claramente esto tensiona el ambiente político”, aseguró

Sobre la relación entre Republicanos y Chile Vamos, Balladares reconoció que el trabajo conjunto está “en construcción”. “El primer y único proyecto en el que habíamos trabajado juntos había sido en el rechazo del año 2022”, señaló.

La presidenta de RN afirmó que las declaraciones del diputado republicano Agustín Romero —quien apuntó a que Chile Vamos tendrá que responder a su electorado y descartó dar paso atrás a la acusación— “no cooperan”, pero valoró el “tono distinto” del presidente de Republicanos, Arturo Squella. “Lo importante es concentrarnos en las cosas que nos unen”, subrayó.

Así, destacó que las diferencias legítimas entre partidos “pueden ser públicas, pero lo importante es que no dañen el trabajo que tenemos que hacer con el gobierno”.