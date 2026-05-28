Chile registra la tasa de fecundidad más baja de su historia: por primera vez cae por debajo de un hijo por mujer

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el 2025 Chile alcanzó la tasa de fecundidad más baja jamás registrada en su historia. El indicador acumula 25 años consecutivos a la baja y por primera vez se situó por debajo de un hijo por mujer.

El organismo estatal detalló en un comunicado que “en todo el período 1993-2025, la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 59,4 %. Por primera vez, la TGF se encuentra por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer)”. Con estas cifras, el país sudamericano presenta la tasa global de fecundidad más baja de Latinoamérica y se ubica entre las más reducidas del mundo, a la par de naciones asiáticas como Japón y Corea del Sur.

Según datos del INE, entre 1993 y 2025 los nacimientos cayeron un 46,9%, mientras que la edad media de la maternidad subió de 27 a 30 años. Chile traspasó en 1999 el umbral técnico del reemplazo generacional, fijado en 2,1 hijos por mujer, y lleva más de dos décadas y media sin lograr la cantidad mínima de nacimientos necesaria para renovar naturalmente su población.

Estadísticas Vitales: cifras provisionales 2025 confirman que los nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en 32 años. La Tasa Global de Fecundidad, en tanto, tuvo una caída de 59,4% entre 1993-2025: https://t.co/cx0iRuFQMk pic.twitter.com/tWJTLFJeTT — INE Chile (@INE_Chile) May 27, 2026

Las estadísticas vitales, elaboradas a partir del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023, reflejan que en 1993 nacían 275 mil 916 personas en el país. En 2025, en cambio, se contabilizaron 146 mil 446 nacidos vivos. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que en 2036 comenzará la reducción de la población chilena.

En medio de este panorama, el INE subraya un incremento en los últimos ocho años de los nacimientos de hijos de madres extranjeras, que “ha aumentado 2,9 veces, pasando del 6,9 % de los nacidos vivos en 2017 al 19,7 %”. No obstante, la inmigración no alcanzará para frenar el desplome, ya que los cálculos anticipan que para 2028 el indicador bajará a 0,89 hijos por mujer y se iniciará una etapa de crecimiento natural negativo, cuando las muertes superen a los nacimientos.

En 1993, el total de fallecimientos en Chile fue de 76 mil 261 personas. En más de tres décadas, esa cifra aumentó un 65,8%, lo que significó que en 2025 se registraran 126 mil 428 muertes. El Censo de 2024 fijó la población actual del país en 20,1 millones de habitantes. Si la tendencia se mantiene, se estima que para 2070 esa cifra caerá a menos de 17 millones, un volumen similar al registrado hace casi una década.