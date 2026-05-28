Clasificatorias para Santiago 2027 ya tienen fechas: comienza el camino del Team Olimpiadas Especiales Chile

Aproximadamente a 500 días del inicio de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, el deporte inclusivo chileno comienza a vivir uno de los procesos más importantes de su historia. Olimpiadas Especiales Chile confirmó oficialmente el calendario de competencias clasificatorias que definirá a los atletas que integrarán el Team Olimpiadas Especiales Chile en la máxima cita deportiva mundial de atletas con discapacidad intelectual.

El camino rumbo a Santiago 2027 contempla más de 30 competencias zonales y nacionales que se desarrollarán en distintas regiones del país, permitiendo que deportistas de norte a sur tengan la oportunidad de representar a Chile en un evento histórico que tendrá al país como anfitrión.

La primera estación de este proceso clasificatorio será la ciudad de Concepción, donde se dará inicio al calendario competitivo con la disciplina de natación. Desde allí comenzará un extenso circuito deportivo que reunirá a cientos de atletas en diferentes disciplinas y sedes, consolidando un modelo descentralizado que busca ampliar las oportunidades de participación e inclusión.

Desde la organización destacaron que el objetivo es construir una delegación verdaderamente representativa de todo el territorio nacional. En ese contexto, las competencias zonales jugarán un rol clave para detectar talentos y asegurar la participación de deportistas provenientes de distintas comunidades y regiones.

“El inicio de estas clasificatorias marca un momento histórico para el deporte inclusivo en nuestro país. Queremos que cada atleta, sin importar la región donde viva, tenga la oportunidad de soñar con representar a Chile en Santiago 2027. Este proceso no solo definirá a nuestra delegación, sino que también fortalecerá el legado de inclusión, participación y desarrollo deportivo que queremos construir para las futuras generaciones”, señaló Israel Castro, director ejecutivo de la organización.

La expectativa es alta. Chile proyecta contar con una de las delegaciones más numerosas de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales y desde Olimpiadas Especiales Chile esperan tener cerca de 500 deportistas clasificados antes de diciembre de este año. La cifra refleja no solo el crecimiento del movimiento deportivo inclusivo en el país, sino también el impacto que tendrá la realización de Santiago 2027 en el desarrollo de nuevas oportunidades para atletas con discapacidad intelectual.

Uno de los deportistas que ya comenzó su preparación es Vicente Urrutia, quien se transformó en una de las grandes figuras chilenas en los Juegos Mundiales de Berlín 2023 tras conquistar tres medallas de oro.

“Estoy emocionado por el inicio de las clasificatorias. Me estoy preparando arduamente para poder estar en Santiago 2027 y representar a mi país”, expresó el atleta, quien espera volver a competir ante el público chileno en la máxima vitrina del deporte inclusivo mundial.

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se realizarán en octubre de 2027 y marcarán un hito para el país y para América Latina. Se espera la llegada de más de 6.000 atletas provenientes de 170 países, además de miles de entrenadores, familias y delegaciones internacionales que participarán en este megaevento deportivo y social.

El principal escenario de la competencia será el Parque Estadio Nacional, recinto que se convertirá en el epicentro de las actividades deportivas y ceremoniales. La cita también buscará dejar un legado en materia de inclusión, accesibilidad y desarrollo del deporte inclusivo en Chile.

Con el inicio de las clasificatorias, el sueño mundialista ya comenzó para cientos de deportistas nacionales que buscarán ganarse un lugar en el Team Olimpiadas Especiales Chile y ser protagonistas de un evento que promete transformar la historia del deporte inclusivo en el país.