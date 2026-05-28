De Grange expone deuda de $30 mil millones en Transportes heredada de Boric: "Es irresponsabilidad financiera"

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, criticó a la gestión del expresidente Gabriel Boric tras exponer un déficit cercano a los $30 mil millones de pesos en la cartera que heredó al comienzo de la actual administración.

En conversación con el Expreso Bío Bío, el actual secretario de Estado sostuvo que esas obligaciones corresponden a “deudas reales de contratos firmados, incluso, del año 2022”. Además, precisó que los afectados “son proveedores de regiones, en diferentes modalidades” y que “no fueron pagados, fueron postergados esos pagos para este año”.

Sobre el momento en que tomaron conocimiento de esta realidad, De Grange señaló que había “muchos reclamos de los mismos operadores”. Puso como ejemplo que, ante el incremento del petróleo, “el mayor dolor de muchos operadores, incluso de pequeños operadores, no era el alza, eran las deudas pendientes”.

El titular de Transportes relató que: “Había operadores que cumplen un rol fundamental en regiones, de conectividad, y no se les pagaba de junio del año pasado; había operadores que son clave en regiones, en algunas comunas rurales, que se le adeudaba $800 millones y estaban a punto de quebrar”.

El biministro indicó que ya están comenzando a normalizar esta situación, aunque advirtió que son “deudas para las cuáles no estaba el presupuesto. Entonces, eso va a generar una presión financiera adicional al sistema de transporte del país entero”.

De Grange afirmó que detectaron casos donde “el servicio se prestó, y que eso es lo más preocupante, ya que los operadores cumplieron con el contrato firmado”. Asimismo, denunció “el no cobro de multas por incumplimientos de contrato“.

“Es decir, en la anterior administración hubo operadores que no cumplieron el contrato, que correspondía aplicar multa, y no se aplicaron. Se pagaron servicios que nunca se prestaron”, expuso.

Frente a todos estos antecedentes, el secretario de Estado sentenció: “No es sólo un tema de desorden administrativo. Es más grave. Es un tema de irresponsabilidad financiera”.