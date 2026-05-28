“Día del Patrimonio”: Gobierno reivindica concepto original y apunta a “espacios de encuentro”

El subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, destacó el alcance que tendrá la nueva edición del Día del Patrimonio, celebración que se desarrollará este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

La autoridad, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, señaló que ya existen más de 4 mil actividades inscritas en todo el país y subrayó la amplia adhesión territorial alcanzada este año.

“Tenemos 4.000 actividades ya inscritas y creciendo, porque todavía algunas se van sumando, y se han involucrado el 98% de las comunas del país, que es la primera vez que tenemos tanta participación”, afirmó.

En esa línea, destacó la participación de instituciones, organizaciones sociales, universidades y propietarios de inmuebles patrimoniales. Junto con invitar a revisar la programación disponible en el sitio oficial del evento, www.diadelpatrimonio.cl, De la Cerda explicó que en la plataforma se podrán revisar las actividades disponibles mediante filtros por día y categoría. Entre ellas, mencionó lanzamientos de libros, talleres, obras de teatro, aperturas de edificios patrimoniales y recorridos barriales.

La autoridad también abordó la decisión del Gobierno de volver a utilizar el concepto “Día del Patrimonio”, dejando atrás la denominación “Día de los Patrimonios” implementada durante la administración anterior.

“No es nada tan sutil. El Día del Patrimonio siempre se ha llamado así”, sostuvo. Según explicó, la modificación busca reinstalar la celebración como “un espacio de encuentro” y “de confluencia”, más que como un espacio marcado por las diferencias.

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“El patrimonio cultural, como concepto aglutinador, es como un gran paraguas, y toda la diversidad indígena, territorial y cultural cabe en ese elemento singular”, afirmó.

En ese contexto, indicó que el lema de este año será “La historia que compartimos”, el cual, según explicó, apunta a reforzar la idea de un patrimonio común y transversal. “El país hoy está buscando espacios de encuentro, espacios en común, y esa es la agenda”, señaló.

Respecto de las novedades de esta edición, el subsecretario destacó actividades vinculadas al patrimonio contemporáneo, el patrimonio sonoro y exhibiciones ciudadanas.

Entre ellas, mencionó recorridos guiados por edificios de arquitectura contemporánea en distintas regiones del país, organizados junto a oficinas de arquitectura, además de un concierto simultáneo de campanas en el centro de Santiago, a cargo de agrupaciones que rescatan toques republicanos y coloniales.

Asimismo, anunció una caravana de autos antiguos entre el Club Hípico y el Palacio de La Moneda, además de visitas a talleres de artistas abiertos al público.

El subsecretario también se refirió al ajuste presupuestario aplicado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que alcanzó un 9,8%, y aseguró que la cartera contará igualmente con mayores recursos que el año pasado.

En esa línea, sostuvo que durante años anteriores se incrementó el presupuesto de Cultura sin un fortalecimiento equivalente de las estructuras internas del ministerio. “Importa cuánto te asigna la ley de presupuesto, pero importa más cuánto eres capaz tú de ejecutar”, afirmó.

Según detalló, durante 2025 el ministerio ejecutó cerca de 420 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto inicial de este año alcanzaba los 538 mil millones. Tras los ajustes, la cifra quedó en torno a los 470 mil millones de pesos.

“Este año hay 50 mil millones más que el año pasado. Entonces cambia un poco la mirada”, sostuvo. Finalmente, descartó que exista un debilitamiento institucional de la cartera. “Si uno se queda con los titulares simples como ‘la rebaja brutal’ o que ‘están desmantelando el ministerio’, eso no es así por ningún lado”, concluyó.