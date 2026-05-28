Día del Patrimonio: una guía con los imperdibles para recorrer este fin de semana

Este fin de semana se celebrará una nueva edición del Día del Patrimonio. Una de las citas culturales más valoradas por la ciudadanía y que todos los años moviliza a millones de personas alrededor de varias de las joyas históricas que habitan a lo largo y ancho de nuestro país.

Según el Ministerio de las Culturas, este año serán cerca de 4 mil las actividades gratuitas agendadas en diversas regiones, cuyos detalles ya están disponibles a través del sitio web www.diadelpatrimonio.cl. Museos, cementerios, hospitales, casonas históricas, monumentos nacionales, universidades, iglesias y parques nacionales son apenas algunos de los sitios que forman parte de la cartelera.

Por ejemplo, y en la comuna de Recoleta, el Cementerio General continúa siendo uno de los puntos que genera mayor interés por parte de las y los visitantes por la enorme riqueza arquitectónica e histórica de sus cerca de 86 hectáreas.

“En el marco del Día del Patrimonio, el Cementerio General de Recoleta invita a toda la comunidad a redescubrir uno de los espacios históricos y culturales más importantes de Chile. Este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, podrán disfrutar de rutas patrimoniales guiadas y caracterizadas, teatro, cine al aire libre, danza contemporánea, charlas, exposiciones y muchas sorpresas más”, expresó su directora, Gianinna Repetti.

La programación comenzará este viernes a las 19:00 horas con la exhibición de “El húsar de la muerte“. En tanto, el sábado se llevarán a cabo los recorridos “Mujeres de Nuestra Historia”, “Derechos Humanos” y “Sociedad y Arquitectura Mortuaria”, además de la exitosa obra “Las Brujas de Salem”. “Y el domingo”, agregó Repetti, “continúa la celebración con rutas patrimoniales, actividades familiares y charlas de restauración”.

En Providencia, en tanto, una buena parte de las actividades estarán enfocadas en relevar varios de los puntos patrimoniales más emblemáticos de la historia de la comuna. “Como cada año, en esta Fiesta del Patrimonio que celebramos en todo Chile, Providencia estará muy presente con toda su riqueza patrimonial, partiendo, por supuesto, por el favorito del público y de todos quienes quieren acercarse al patrimonio: el Palacio Falabella, la oficina del alcalde y el lugar desde donde se administra la comuna. Un palacio muy bonito que vale la pena recorrer. Y desde la Fundación Cultural de Providencia, nuestra joya del arte, el punto neurálgico y escenario cultural de la comuna: el Teatro Oriente“, detalló el director ejecutivo de la institución, Jorge Andrés González.

“Es una oportunidad única, incluso para quienes ya conocen el Teatro Oriente, porque esta es la manera de verlo no como espectadores, sino desde dentro, para conocer cómo funciona un teatro, el escenario, el backstage, los camarines. También tendremos actores muy simpáticos que mostrarán cómo funciona un teatro y cómo es la vida de un espacio tan importante y emblemático de la comuna, que ya cumplió 90 años“, agregó sobre este último punto, ubicado a pocas cuadras de la estación de metro Pedro de Valdivia.

Otro de los puntos de la capital con múltiples hitos agendados para este fin de semana es Santiago Centro. Es por eso que desde la Municipalidad anticipan dos jornadas con alto flujo de visitantes: “Tenemos una agenda conjunta con varias instituciones que suma más de 70 actividades a nivel comunal. Además, nuestra comuna concentra la mayor densidad de patrimonio material de Chile, y eso queremos destacarlo. Queremos convertirnos no solo en la capital de Chile, sino también en la capital cultural y patrimonial del país”, expresó la subdirectora de Cultura y Patrimonio, Leslie Briones.

“En esa línea, nuestro alcalde Mario Desbordes nos ha pedido trabajar especialmente en dos ámbitos: generar espacios para que las personas puedan disfrutar de nuestra cultura e identidad, pero también abrir lugares dedicados a conservar esta historia y memoria que forman parte de lo que Santiago puede mostrar tanto a nuestro país como a quienes nos visitan desde el extranjero”, añadió Briones.

Así, parte de los panoramas preparados por la municipalidad incluyen el acceso inédito a una bóveda arqueológica ubicada en el Cesfam Erasmo Escala, el legado detrás del Palacio Cousiño, rutas patrimoniales por barrios emblemáticos y la Plaza de Armas como escenario del patrimonio inmaterial.

Sobre la bóveda, la subdirectora recalcó que “es un espacio que normalmente no está abierto al público, sino solo en ocasiones especiales, y actualmente está acondicionado especialmente para recibir visitas el sábado 30 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde”.

Por último, y otras regiones del país, a los clásicos recorridos patrimoniales (en espacios como la mina Chiflón del Diablo en Lota y el Parque Isidora Cousiño) se suma la apertura totalmente gratuita de diversas áreas protegidas por la CONAF y que, entre parques nacionales, reservas y monumentos naturales, permitirá acceder a una red de 17 unidades.

La directora ejecutiva la corporación, Aída Baldini, extendió una invitación a toda la comunidad para recorrer estos lugares, señalando que “el Día del Patrimonio es una oportunidad para que las personas se reencuentren con la naturaleza y conozcan el valor ambiental, cultural y social que tienen nuestras áreas protegidas. Queremos que más familias, jóvenes y comunidades puedan visitar y disfrutar estos espacios y sentirse parte de su conservación”.

Cabe destacar que la lista completa de las zonas abiertas para visitas gratuitas durante este fin de semana está disponible en el sitio www.pasesparques.cl, e incluye espacios como el Parque Nacional Pan de Azúcar (Atacama), el Parque Nacional Río Clarillo (Región Metropolitana) y el Parque Nacional Laguna del Laja (Biobío).

Además, y relevando el rol de las universidades, estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad de Tarapacá ejercerán como mediadores patrimoniales en los museos de Azapa y Colón 10, en una mediación que, en palabras de los mismos jóvenes, “invita a incentivar la curiosidad del público participante, intentando hacer vínculos entre sus intereses y el patrimonio arqueológico, entonces es una interacción más dinámica para lograr un aprendizaje significativo”.

Universidad de Chile, patrimonio público

La Universidad de Chile se sumará este fin de semana a una nueva edición del Día de los Patrimonios con más de 30 actividades abiertas y gratuitas para la ciudadanía en distintos campus, facultades y espacios emblemáticos de la casa de estudios. Bajo el lema “Patrimonio público, herencia viva”, la programación se extenderá entre el 26 y el 31 de mayo e incluirá recorridos patrimoniales, seminarios, exposiciones, muestras audiovisuales, conciertos y actividades culturales en distintos puntos de Santiago.

El director de Extensión de la Casa de Estudios, Fabián Retamal, destacó que el concepto escogido para este año busca relevar el patrimonio no solo como una herencia del pasado, sino también como una experiencia viva y en permanente construcción. “Tenemos un edificio que tiene un significado histórico fundamental, pero al mismo tiempo lo mantenemos vivo a través del uso y la apertura que tiene hacia la ciudadanía”, explicó sobre la Casa Central de la universidad.

Entre las actividades destacadas se encuentran los recorridos patrimoniales por este último edificio, programados para el sábado 30 de mayo en distintos horarios. Las visitas permitirán recorrer espacios históricos como el Salón de Honor, la Sala Museo Gabriela Mistral y el Archivo Central Andrés Bello. Además, la Universidad realizará una Ruta Patrimonial Universitaria junto a la Pontificia Universidad Católica, iniciativa que contempla visitas guiadas por ambas casas centrales ubicadas en el eje Alameda.

La programación también contempló actividades en la Plataforma Cultural del Campus Juan Gómez Millas, donde el pasado jueves se realió el Seminario de los Patrimonios, enfocado en patrimonio material e inmaterial y en la implementación de la política patrimonial universitaria. “Nos interesa mucho hablar de los patrimonios en plural”, señaló Retamal, quien agregó que “para la Universidad es muy importante que estos espacios de reflexión sean abiertos, porque en el diálogo con la ciudadanía también aprendemos”.

Junto a ello, distintas facultades y espacios culturales de la U. de Chile abrirán sus puertas durante el fin de semana. La Facultad de Artes tendrá actividades en el Museo de Arte Contemporáneo, tanto en sus sedes de Parque Forestal como Quinta Normal, además de recorridos, mediaciones y exposiciones especiales. También habrá actividades en la Cineteca de la Universidad de Chile, que presentará una muestra dedicada al cineasta Carlos Flores Delpino, y recorridos patrimoniales en la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho.

Retamal aseguró que la Universidad de Chile busca que esta celebración sea una instancia de encuentro con la ciudadanía y de fortalecimiento de la memoria colectiva. “Patrimonio público es un concepto que nos convoca como Universidad de Chile, como una institución del Estado que tiene una misión de aportar al país”, afirmó. La programación completa de actividades e inscripciones está disponible en el sitio oficial de la Universidad de Chile dedicado al Día de los Patrimonios.