Frente al autoritarismo, la humanidad debe vencer

En Amnistía Internacional publicamos nuestro Informe Anual 2025-2026, donde evaluamos el estado de derechos humanos durante 2025 en el mundo y exigimos a los Estados que cumplan con sus compromisos en estas materias y que rindan cuentas, que frenen las prácticas injustas, autoritarias y sistémicas.

En esta edición, vimos con espanto –aunque sin sorpresa– los constantes ataques y el deterioro profundo y estructural del sistema internacional de derechos humanos que nos ha guiado en los últimos 80 años. El avance de algunos gobiernos autoritarios y movimientos anti derechos ha sido aceptado por ciertos gobiernos, que han tenido una actitud pasiva ante las agresiones perpetradas por países poderosos contra el multilateralismo, el derecho internacional y las garantías de derechos humanos.

Nuestro informe denuncia los graves crímenes contemplados en el derecho internacional en distintos conflictos alrededor del mundo, incluyendo el genocidio en Gaza perpetuado por Israel, así como crímenes de lesa humanidad y de guerra en Ucrania, Myanmar y Sudán, entre otros lugares.

Al mismo tiempo, se observa el recrudecimiento y naturalización de prácticas autoritarias a nivel mundial: gobiernos que recurren a la represión de protestas, la criminalización de las disidencias y el uso de violencia estatal. Se suman profundas desigualdades y discriminación por motivos raciales, de género y orientación sexual, mientras la crisis climática y el uso de combustibles fósiles intensifican el desplazamiento forzado de miles de personas.

En paralelo, la tecnología se ha convertido en una herramienta de control y vigilancia, en un escenario donde la regulación de plataformas digitales y de la inteligencia artificial sigue siendo insuficiente y tardía.

En Chile, el Informe Anual de Amnistía Internacional expone las deudas en materia de verdad, justicia y reparación respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, las más graves desde el retorno a la democracia. Lamentablemente, el gobierno del Presidente Boric no cumplió con implementar una política de reparación integral a estas víctimas de violaciones a los derechos humanos, una obligación ética y jurídica del Estado de Chile. Respecto de aquellas violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, expresamos nuestra preocupación tanto por el estado del Plan Nacional de Búsqueda como por la falta de financiamiento permanente a los Sitios de Memoria.

Nuestro país también tiene graves deudas con las niñas, mujeres y disidencias sexogenéricas. Durante 2025 se denunciaron 444 femicidios entre consumados, frustrados y tentados. De las más de 118 mil denuncias policiales por violencia intrafamiliar y más de 18 mil por delitos sexuales, el 79% de las víctimas eran mujeres. Además, más de 14 mil niñas fueron víctimas de delitos contra la vida o la integridad física.

En cuanto a la migración, Chile aún no cuenta con una política con enfoque de derechos humanos. En 2025 fuimos testigos de la instrumentalización de discursos deshumanizantes contra las personas migrantes y refugiadas.

En materia de seguridad nuestro informe insiste: esta no se opone a los derechos humanos, ambos son elementos fundamentales y complementarios del Estado de Derecho. Respecto a esto, nuestro informe pone foco en la adeudada reforma a las policías y en la Ley Naín-Retamal que, más allá de otorgar fortalecimiento y protección a las policías, funciona como un blindaje para excesos y violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Gustavo Gatica, donde el exoficial de Carabineros Claudio Crespo terminó absuelto, pese a que se comprobó que fue quien lo dejó ciego. Un sistema policial que no responde por sus abusos sólo se deslegitima.

También en materia de seguridad resultan preocupantes las señales como el anuncio de indultos a agentes del Estado condenados por gravísimos delitos cometidos durante el estallido social, pues –de concretarse– representaría una nueva y grave señal de impunidad, profundamente dañina para nuestro país.

Sin embargo, no todo es negativo: el informe también menciona un sinfín de formas de resistencia de los seres humanos alrededor del mundo que nos ayudan a mantener viva y activa la esperanza. Ante las acciones brutales del ICE hacia personas migrantes, hemos visto la solidaridad de los vecinos y vecinas en Minneápolis. Valoramos la justicia internacional cuando se confirmó que Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, será juzgado por la Corte Penal Internacional por sus crímenes de lesa humanidad. En la COP30, la presión de la sociedad civil y los sindicatos contribuyó a impulsar un mecanismo de transición justa para proteger a las comunidades, y a las y los trabajadores en el tránsito hacia la energía limpia. Presenciamos las protestas de la generación Z en una docena de países, entre ellos, Bangladesh, Indonesia, Kenia, Madagascar, Paraguay y Perú. A nivel global, hubo manifestaciones masivas contra el genocidio perpetrado por Israel, así como muestras de solidaridad con la población palestina de Gaza.

A pesar de lo desolador que pueda parecer el panorama, seguimos aquí, resistiendo. Afrontamos un período difícil, un momento decisivo en el que todo lo construido en décadas está en grave peligro y debemos abordarlo con altura, ambición, valentía y, sobre todo, acción colectiva. Hoy más que nunca debemos defender con urgencia los derechos humanos, resistir colectivamente y enfrentar aquello que los amenaza, mientras transformamos lo que ya no responde a los desafíos actuales.

Tenemos una oportunidad para imaginar y construir un futuro distinto, donde la creatividad, la convicción y la colaboración impulsen una visión renovada de los derechos humanos. No somos espectadores de la historia, somos quienes la escribimos, y este es el momento de hacerlo con determinación, esperanza y compromiso por las generaciones presentes y futuras.

¡La humanidad debe vencer!