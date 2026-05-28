Gendarmería anunció traslado de 3 reos comunes desde exPunta Peuco

Gendarmería anunció el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de TilTil, exPunta Peuco, a otras cárceles del país. Esto, -afirman- tras recibir la petición voluntaria de los mismos reclusos.

“Conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación, se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil, quienes fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria”, señaló Gendarmería.

“Se trata de gestiones técnicas y normativas que se desarrollan de manera continua, orientadas en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, añadió.

“En este sentido, la Institución reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional”, cerró Gendarmería.

El 15 de mayo pasado, el Presidente José Antonio Kast cuestionó la medida de la administración de Gabriel Boric de transformar Punta Peuco en una cárcel normal, mezclando reos comunes con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de Derechos Humanos.