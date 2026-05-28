Gobierno anuncia modificaciones a la megarreforma: García Ruminot abre la puerta a reducir la invariabilidad tributaria

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, anunció que tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) el Gobierno decidió implementar modificaciones en el proyecto de reconstrucción nacional.
La determinación surge luego de que los datos oficiales revelaran que el PIB crecerá 2,1% en 2026 y se mantendrá por debajo del 2,3% anual hasta el 2030, una cifra distante del 4% proyectado durante la campaña presidencial. Asimismo, las estimaciones indican que la deuda bruta superará el límite prudente del 45% del PIB en 2028 y escalará al 46,5% al término de 2030, en contraste con el 43,4% que proyectaba la administración previa.
Frente a este escenario macroeconómico, el secretario de Estado advirtió en el podcast Cómo te lo explico —conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena— que el panorama “nos obligaría a tomar medidas adicionales”.
El titular de la Segpres especificó que estas acciones apuntan a que existirían “algunos ajustes en el proyecto, que signifiquen más ingresos o menores costos de la reforma, y también algunos mayores recortes en los presupuestos de los próximos años”. En esa misma línea, el secretario de Estado enfatizó que “se van a tener que hacer ajustes”.
Dentro de las modificaciones en evaluación, García Ruminot mencionó en el programa que la invariabilidad tributaria es una de las alternativas en revisión. “Puede ser que, en lugar de los 25 años propuestos, sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad puedan ser más altos”, abriendo la opción de reducir el plazo a 20 años.
Por otra parte, respecto a la disminución del impuesto corporativo del 27% al 23%, la autoridad señaló que “son materias que está analizando y resolviendo el ministro (Jorge) Quiroz. Yo no he escuchado con mucha fuerza esa opción”.
En tanto, el ministro se refirió al beneficio asociado al incentivo laboral contemplado en la propuesta de reconstrucción. Sobre este punto, manifestó que el crédito por empleo “podría verse disminuido porque allí estamos hablando de un monto de recursos -US$ 1.400 millones- muy alto”.
Todos estos elementos formarán parte del debate legislativo a partir de la próxima semana, cuando el Senado inicie la discusión de la propuesta tras cumplir su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.