Gobierno anuncia modificaciones a la megarreforma: García Ruminot abre la puerta a reducir la invariabilidad tributaria

Tras el Informe de Finanzas Públicas, que reveló una baja proyección de crecimiento hasta 2030, el Ejecutivo evalúa mayores recortes presupuestarios para el próximo año junto a una disminución del fondo destinado al incentivo laboral.