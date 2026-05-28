Kast por encíclica del Papa León XIV: "Nos plantea una advertencia que vale la pena escuchar"

En el contexto del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) 2026, el Presidente José Antonio Kast comentó la primera encíclica del Papa León XIV. El líder de la Iglesia Católica pidió luchar contra el “dominio” de la inteligencia artificial y recalcó que “el llamado es a poner el conocimiento al servicio de la persona”.

El documento titulado “Magnifica Humanitas” (“Magnífica humanidad”) también aborda otros temas, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medio ambiente. “No podemos considerar a la IA como moralmente neutra”, indicó el sumo pontífice, quien además pidió “desarmar” esta tecnología para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

El Presidente Kast, por su parte, sostuvo que la encíclica “nos plantea una advertencia que vale la pena escuchar”. “El progreso técnico, por valioso que sea, exige preguntarse siempre al servicio de qué y de quién está. Nos recuerda también que la tecnología no es neutral, que ningún algoritmo tiene conciencia moral, y esa sigue siendo y seguirá siendo una tarea profundamente humana”, reflexionó.

“Es algo en lo que llegamos a la misma conclusión con el exsenador (Guido) Girardi. Teníamos tantos puntos de desencuentro y al final nos encontramos donde el ser humano es fundamental y no podemos perder nunca de vista eso”, agregó.

A juicio del Mandatario, “el llamado es a poner el conocimiento al servicio de la persona, de la familia, del bien común, y no al revés”. “Queremos un Chile que se atreva a recuperar en el futuro. Ese futuro requiere ciencia, requiere tecnología, requiere conocimiento, requiere innovación que esté al servicio de las personas”, insistió.

En la instancia, donde estuvieron presentes la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, además de científicos y representantes de universidades, Kast también respondió a las dudas planteadas sobre el compromiso del Gobierno con la ciencia. En ese sentido, recalcó que “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia y no tiene futuro sin ciencia”.

“Con eso no es que quiera enmendar las palabras que fueron tan criticadas en algún momento, sino que creo en esto, pero creo que hay que hacer bien las cosas y ahí tenemos responsabilidad todos. Yo de expresarme mejor en algunas ocasiones y ustedes también a ayudarnos a encontrar cómo cada peso de Chile se utiliza bien para las familias a las que nosotros representamos y hayan más oportunidades”, apuntó.

La Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) 2026 es un documento elaborado por el Consejo Nacional de CTCI que establece una hoja de ruta orientada a transformar el conocimiento en desarrollo, promoviendo una economía más sofisticada, con mayor incorporación tecnológica, nuevas capacidades productivas y una mayor articulación entre Estado, academia, empresas y territorios.

Entre sus principales ejes se consideran el impulso a la ciencia e innovación para el crecimiento, el desarrollo de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y biotecnología, el fortalecimiento de capacidades territoriales y el avance hacia un modelo que traduzca conocimiento en productividad, inversión, sostenibilidad y resiliencia.