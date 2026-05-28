La madera, el viento y la memoria: Inti-Illimani Histórico anuncia inédito concierto acústico junto al Cuarteto Austral

Hablar de una de las agrupaciones más relevantes del cancionero chileno, unida a una destacada formación de cuerdas, es anticipar una experiencia sonora de enorme fuerza y sensibilidad. Un encuentro inédito que cobrará vida el próximo 19 de julio en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, en un espectáculo que promete estremecer al público con su maestría musical y profundidad interpretativa. Más que un concierto, la invitación es a ser parte, por primera vez, de una experiencia sonora total, donde música, arquitectura y emoción convivirán en un mismo espacio.

En un gesto de profundo respeto por la acústica y el simbolismo de este emblemático recinto, Inti-Illimani Histórico ha concebido especialmente un repertorio exclusivamente instrumental de 18 piezas, pensado para honrar la naturaleza sonora de la sala y ofrecer un concierto donde la música respire en su estado más puro, sin necesidad de amplificación. Una propuesta íntima y “desenchufada”, donde cada nota buscará dialogar naturalmente con el recinto, su madera, su silencio y su arquitectura sonora.

La experiencia adquiere una dimensión aún más especial al realizarse en una sala concebida para sumergir al espectador en el sonido: su diseño inmersivo en 360° permite una experiencia envolvente y una visibilidad privilegiada desde cualquier ubicación, convirtiendo al público en un participante activo del viaje musical. Diversos medios y especialistas la han catalogado como una de las mejores salas acústicas de América Latina, gracias a su nivel técnico, arquitectura contemporánea y excelencia sonora.

A ello se suma el trabajo del reconocido ingeniero acústico argentino Gustavo Basso, responsable del diseño acústico del recinto y conocido internacionalmente por proyectos emblemáticos como la “Ballena Azul” del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

Para esta experiencia inédita, la agrupación quiso además sumar al Cuarteto Austral, incorporando arreglos de cuerdas a cada una de las composiciones. El resultado será un recorrido emotivo por los orígenes de Inti-Illimani Histórico y algunas de sus obras más emblemáticas, revisitadas desde una nueva sensibilidad musical, donde tradición, memoria y elegancia convergen en un mismo escenario.

Este concierto marcará además un momento especial para la agrupación, ya que parte de este repertorio será el que llevarán en septiembre durante su gira europea, convirtiéndose esta presentación en Chile en una oportunidad única para presenciar el origen de una propuesta artística que luego cruzará fronteras.