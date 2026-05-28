Oposición acusa que AC contra Grau es un “voladero de luces” y apunta a fractura en la derecha

Ante la acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, secretarios generales y dirigentes de oposición acusaron motivaciones políticas detrás de la acción. Además, abordaron las tensiones internas en la derecha en medio de la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

El secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, sostuvo que la eventual acusación carece de fundamentos y responsabilizó al Ejecutivo por el escenario político que abrió el debate fiscal. “Esta es la décima acusación constitucional por parte del actual oficialismo contra exministros en ejercicio y fuera de gobierno del presidente Boric. Todas ellas han carecido de fundamento”, declaró.

Ramírez también cuestionó las conclusiones que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, extrajo del Informe de Finanzas Públicas y acusó una utilización política de las cifras. “Lo que se ha demostrado hoy por hoy es que esto es algo así como la polémica de la caja 2.0, donde el ministro Quiroz simplemente exacerba ciertas variables, omite otras y entrega información parcial y arbitraria para intentar lograr ciertos objetivos políticos”, señaló.

El dirigente frenteamplista agregó que “el conjunto de los economistas del país le empieza a quitar piso” a las acusaciones levantadas desde Hacienda. Asimismo, sostuvo que el Partido Nacional Libertario “está tirando el carro de la ultraderecha e intenta empujar al conjunto del oficialismo hacia esa posición”.

⭕️ Sec. ejecutivo del FA @Simon_Ramirez previo a reu. de la oposición: “Esta es la décima AC del oficialismo contra ministros del Presidente Boric, todas ellas han carecido de fundamentos. Respecto del Informe de Finanzas Públicas, es algo así como ‘la polémica de la caja 2.0’” pic.twitter.com/O5zSoPZtDN — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) May 28, 2026

Ramírez también advirtió que la acusación constitucional podría afectar las conversaciones legislativas en curso. “Es una acusación que carece de fundamento, que probablemente se va a caer, que evidentemente en el Senado, si esto avanza en esas características, complica cualquier tipo de conversación”, indicó.

En la misma línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, relativizó las diferencias internas en la derecha y aseguró que el debate de fondo sigue siendo la megarreforma económica promovida por el Ejecutivo. “Acá lo que está claro es que hay un debate sobre una megarreforma que es mala para el país, es mala para la inmensa mayoría de la población”, afirmó.

La dirigenta comunista sostuvo que las tensiones entre sectores oficialistas no modifican las coincidencias políticas que, a su juicio, existen en torno al proyecto económico del Gobierno. “No pretendan hacer voladeros de luces, tratar de venir a decir que aquí hay unos más radicales y otros menos, porque en realidad están todos detrás de la megarreforma y es ahí donde tenemos que ver quién es quién”, señaló.

Figueroa también acusó que la acusación constitucional funciona como una maniobra para desviar la discusión pública. “En materia de acusaciones constitucionales, pareciera ser más un voladero de luces que un debate real y concreto sobre lo de fondo”, afirmó.

En cuanto a la tramitación de la megarreforma, la secretaria general del PC insistió en que el Ejecutivo debe separar las medidas de reconstrucción de los cambios tributarios contenidos en la iniciativa. “Lo que uno esperaría es que en miras al día lunes el Presidente haga un anuncio y divida el proyecto, de manera que podamos avanzar única y exclusivamente en reconstrucción”, sostuvo.

Además, criticó tanto la rebaja del impuesto corporativo como la invariabilidad tributaria contempladas en el proyecto y acusó al Gobierno de “chantajear al Parlamento” utilizando la urgencia derivada de la reconstrucción.