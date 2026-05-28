Sala Cuna Universal: UDI pide acelerar proyecto para “destrabar la empleabilidad femenina”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, recibió este jueves a parlamentarias y dirigentas de la UDI para abordar el avance del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que el Gobierno busca destrabar en el Congreso y respecto de la cual el Ejecutivo presentará indicaciones antes del 15 de junio.

Tras la reunión, el secretario de Estado valoró el encuentro y aseguró que existe disposición para avanzar en acuerdos. “Este es un proyecto muy importante para nuestro Gobierno, que estamos empujando y al que vamos a presentar indicaciones próximamente”, señaló.

Rau afirmó que la actual normativa “consagra una discriminación muy fuerte” en el artículo 203 del Código del Trabajo, al encarecer la contratación de mujeres. “Tenemos que quitar esa discriminación y, por supuesto, proveer cuidado a nuestros niños”, sostuvo.

El ministro también advirtió sobre el complejo escenario laboral femenino. “Estamos en una situación económica y laboral extremadamente compleja, con una tasa de desempleo femenino de 10% y en el caso de las mujeres entre 18 y 24 años de 27%. La verdad es que no podemos esperar más”, afirmó.

Por parte de la UDI, la vicepresidenta y líder de Pioneras, Pía Margarit, destacó el ambiente político para impulsar la iniciativa y aseguró que existe un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar en el proyecto. “Hoy día estamos en una discusión amplia en materia tributaria y económica, y creemos que dentro de esas prioridades este proyecto se tiene que discutir, se tiene que aprobar y tenemos que avanzar”, sostuvo.

Margarit planteó además que el proyecto busca no solo favorecer la inserción laboral femenina, sino también “la protección de la maternidad, de la familia y de los niños”. En esa línea, enfatizó que la sala cuna universal permitiría eliminar una de las principales barreras de acceso al empleo para las mujeres.

La diputada Natalia Romero afirmó que la bancada UDI respaldará el proyecto en la discusión legislativa y pidió al Presidente José Antonio Kast otorgarle urgencia durante la próxima Cuenta Pública. “Le hemos manifestado también el apoyo que vamos a dar a este proyecto en la medida en que seamos socios y aliados para mejorar lo que haya que mejorar”, señaló.

En tanto, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, aseguró que el ministro Rau dio señales de “un compromiso total y absoluto” con la iniciativa y reiteró la solicitud de acelerar su tramitación. “Hemos planteado la petición de que haya una urgencia y que eso se conozca en el mensaje del Presidente”, indicó.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, calificó la reunión como “muy simbólica” y criticó duramente a la administración anterior por no concretar el proyecto. “La UDI fue injustamente acusada por el exgobierno del presidente Boric y por una izquierda inepta que no fue capaz de sacar adelante este proyecto”, afirmó.

Hoffmann comparó además la iniciativa con el postnatal impulsado durante el gobierno de Sebastián Piñera. “Así como la UDI dejó su sello en el postnatal, lo mismo vamos a hacer con la sala cuna universal”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Constanza Hube aseguró que el debate ya no puede centrarse en diferencias ideológicas respecto del financiamiento o administración del beneficio. “Ya no estamos en el momento de pensar en temas ideológicos”, afirmó.

La parlamentaria advirtió que actualmente existe “una doble discriminación” hacia las mujeres, tanto por la falta de incentivos para contratar a la trabajadora número 20 como porque quienes trabajan en empresas con menos de 20 mujeres no acceden al beneficio.