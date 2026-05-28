Senador Núñez (PC): "Los grandes grupos económicos tienen puesto el ojo en Codelco"

El senador del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Minería y Energía, Daniel Núñez, abordó en la primera edición de Radioanálisis la salida de Máximo Pacheco de la presidencia del directorio de Codelco y el complejo escenario que enfrenta la minera estatal tras las investigaciones por la sobreestimación de producción durante 2025.

El parlamentario sostuvo que el actual momento de Codelco se da en medio de un debate de fondo sobre su rol estratégico para el país, y advirtió sobre riesgos de privatización. “Codelco es una empresa estratégica clave para Chile. El año 2025 el aporte que Codelco le hace al Estado aumentó un 16%”, afirmó.

Asimismo, destacó el acuerdo alcanzado con SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. “Con esta nueva empresa, Codelco va a tener el control de la mayor reserva de litio del mundo”, señaló.

En esa línea, Núñez cuestionó el tono de las críticas que se han instalado sobre la estatal minera. “Hoy día lo que se está instalando en Codelco es un discurso donde destacan los problemas y las dificultades, mostrando a la empresa en crisis. Algunos hablan casi de quiebra y otros dicen que está sin control. Ese es un discurso para legitimar y avalar una privatización, a la cual yo me opongo tajantemente”, sostuvo.

El senador también manifestó desconfianza frente al nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, apuntando a las definiciones del actual Gobierno encabezado por José Antonio Kast.

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“A uno le genera mucha desconfianza que haya sido nombrado por el Presidente Kast Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco”, afirmó. En esa línea, Núñez recordó declaraciones del biministro de Minería y Economía, Daniel Más, en las que defendía avanzar hacia “más privados y menos Estado”.

A juicio del senador comunista, tales dichos abren dudas sobre el futuro de la cuprífera estatal. “Uno se pregunta qué piensan hacer con Codelco, porque claramente es una empresa del Estado que tiene que fortalecerse, mejorar su gestión e incursionar en nuevas áreas de negocio como el litio”, indicó.

En ese sentido, el parlamentario advirtió sobre lo que considera una ofensiva política y económica contra la estatal: “Hoy día lo que se está instalando en Codelco es un discurso donde destacan los problemas y las dificultades, algunos hablan casi de quiebra, y al final ese es un discurso para legitimar y avalar una privatización”.

“Los grandes grupos económicos chilenos y extranjeros, que se van a ver muy beneficiados con las normas tributarias que impulsa José Antonio Kast, tienen puesto el ojo encima a Codelco”, subrayó y agregó que la empresa estatal “debe fortalecerse y no abrir espacio a una privatización encubierta”.

Respecto de las investigaciones por la sobreestimación de producción de 2025, el parlamentario sostuvo que debe existir “tolerancia cero a la corrupción”, aunque pidió evitar que estos hechos sean utilizados para instalar la idea de una empresa inviable.

“Esta situación es muy grave. La justicia tiene que investigar si hubo dolo y quiénes son los involucrados. Pero lo que yo no comparto es que se trate de poner esta situación como un ejemplo del descontrol y, por esa vía, avalar un discurso que diga que Codelco está casi en quiebra”, afirmó.

En ese sentido, defendió los indicadores financieros de la estatal y destacó el fortalecimiento de su valor económico tras el acuerdo en materia de litio con SQM. “Codelco ha aumentado la entrega de recursos al Estado y ha fortalecido su EBITDA (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones), especialmente tras el acuerdo que se hizo en materia de litio con SQM. Eso quiere decir que tenemos una empresa sana y con todas las posibilidades de desarrollarse”, sostuvo.

Núñez también abordó los desafíos productivos de la minera y planteó la necesidad de avanzar hacia nuevos proyectos industriales ligados al cobre refinado y fundido. “Chile ha aumentado su producción y exportación de concentrado de cobre, pero no hemos aumentado la producción de cobre fundido y refinado. Eso tiene un costo en valor agregado e incluso provoca un efecto negativo a nivel de cambio climático”, señaló.

De esa manera, planteó que Codelco debería impulsar una nueva fundición de cobre, eventualmente en asociación con privados, además de profundizar el desarrollo de la industria del litio vinculada a la electromovilidad y las energías renovables.

“El litio se asocia a las cadenas de valor de la electromovilidad y las energías renovables. Chile podría asociarse a una industria más elevada tecnológicamente y de vanguardia”, afirmó.

Sobre la salida de Máximo Pacheco de la presidencia de Nova Andina Litio, Núñez sostuvo que la gestión del exministro tuvo “dulces y agraz”. Destacó avances en litio, pero también incumplimientos en metas de producción. “Avanzó en materia de litio, pero también incumplió las metas que él mismo se fijó en producción”, indicó.

Pese a lo anterior, manifestó preocupación por la continuidad del proyecto conjunto entre Codelco y SQM bajo la nueva administración. “Tengo la prevención de que el nuevo directorio quiera revertir este proyecto. Lo primero que queremos exigirle a Bernardo Fontaine es que garantice la continuidad de esta nueva empresa”, afirmó.

En tanto, el senador se refirió a las investigaciones judiciales vinculadas a la sobreestimación de producción y al accidente ocurrido en la mina El Teniente, donde fallecieron trabajadores contratistas. “No podemos aceptar negligencias que nos lleven a accidentes tan graves ni tampoco actos de corrupción donde recursos públicos se malgasten o sean apropiados de forma irregular”, señaló. Así, expresó su total respaldo a las diligencias encabezadas por el Ministerio Público.