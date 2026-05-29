Ataque de dron ruso a Rumanía: el “efecto derrame” que marca el cambio de fase en la guerra

La madrugada de este viernes 29 de mayo, un dron de origen ruso impactó contra un edificio residencial en la ciudad de Galați, en Rumanía, país miembro de la OTAN, dejando dos personas heridas, una mujer de 53 años y un menor de 14 con lesiones leves.

Más allá de los daños materiales y los heridos, la importancia del hecho radica en que es el incidente más grave que afecta directamente a un país de la alianza atlántica desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. No obstante, el contexto político y diplomático en el que ocurre este ataque agrega una nueva capa de tensiones a un conflicto que parece estar desbordándose de las fronteras ucranianas.

“Spillover”, el efecto derrame de la guerra

Durante los más de cuatro años de guerra, el conflicto se ha mantenido formalmente contenido dentro de Ucrania. Sin embargo, esa contención es cada vez más frágil. Países vecinos como Polonia, Rumanía o los Estados bálticos han registrado en reiteradas ocasiones fragmentos de drones, misiles desviados o violaciones de su espacio aéreo. Lo que antes eran incidentes puntuales, hoy comienza a configurarse como una tendencia sostenida.

Es en ese contexto que el concepto spillover —o efecto derrame— desarrollado por el politólogo y teórico de las relaciones internacionales, Ernst B. Haas, se vuelve clave. En términos simples, se refiere a la expansión de un conflicto más allá de sus límites originales, afectando a actores que no son parte directa. El ataque en Galați no es solo un accidente o una anomalía. Es la manifestación de que ese efecto derrame se está configurando, llevando al conflicto a una fase más peligrosa y confusa.

El incidente ocurrió cerca de las dos de la madrugada, cuando radares rumanos detectaron drones en su espacio aéreo. Dos cazas F-16 fueron desplegados, pero el tiempo de reacción fue mínimo, apenas cuatro minutos. Según autoridades militares, no existieron “oportunidades realistas” para neutralizar el artefacto sin generar riesgos mayores, especialmente considerando la limitación de no poder disparar hacia territorio ucraniano. El dron, identificado como un modelo Geran-2, terminó impactando un edificio residencial.

Este punto es importante, el ataque se produce en una zona altamente sensible. Galați se encuentra a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, justo frente al puerto de Izmail, uno de los principales objetivos de los bombardeos rusos en el río Danubio. De hecho, al mismo tiempo que el dron impactaba en territorio rumano, se registraban ataques rusos en esa zona portuaria. La simultaneidad refuerza la idea de que este tipo de incidentes ya no pueden explicarse únicamente como errores aislados.

La reacción internacional fue inmediata. Rumanía calificó el hecho como una “escalada grave e irresponsable”. En forma de represalia expulsaron al cónsul ruso de Constanza e invocaron el mecanismo de consultas bajo el Artículo 4 del tratado atlántico, reservado para amenazas a la seguridad de un Estado miembro.

La OTAN y la Unión Europea responsabilizaron directamente a Rusia, por lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció nuevas sanciones a Rusia desde Bruselas.

Pero más allá de la respuesta diplomática, lo que realmente preocupa es el patrón que este incidente confirma. De acuerdo datos recientes, las violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia aumentaron en un 200% durante 2025. En el caso de Rumanía, desde el inicio de la guerra se han registrado al menos 25 violaciones directas de su espacio aéreo, además de decenas de hallazgos de fragmentos de drones y más de 90 ataques rusos en territorio ucraniano muy próximo a su frontera. Solo en el primer tercio de 2026 ya se concentra cerca del 28% de todos estos eventos.

“Salami slicing”, Rusia marca la cancha

Este “efecto derrame” de la guerra ya no es episódico, sino que en las últimas semanas está reconfigurando la lógica de la guerra. Diversos centros de análisis occidentales sostienen que estas incursiones responden a una estrategia conocida como “salami slicing”, es decir, acciones graduales, ambiguas y calibradas que buscan avanzar objetivos estratégicos sin cruzar el umbral de una guerra abierta.

Los drones cumplen múltiples funciones, por un lado, permiten testear la capacidad de reacción de la OTAN y exponen tanto limitaciones como aciertos operativos; pero sobre todo, generan presión política dentro de la alianza. No se trata de buscar provocar una guerra directa, sino de erosionar la estabilidad y cohesión del bloque.

Este punto es central, porque el spillover no es solo militar, sino también político. La respuesta a estos incidentes ya evidenció diferencias dentro de la OTAN el año pasado. Mientras países más cercanos territorialmente a Rusia, como Polonia o los bálticos, han planteado posturas más duras incluyendo la posibilidad de derribar cualquier incursión, otros actores como Alemania o Francia han llamado a la cautela, advirtiendo sobre el riesgo de caer en una escalada directa con Moscú.

Pero el derrame del conflicto no ocurre en una sola dirección. También existe un derrame inverso. Ucrania, con el respaldo logístico, de inteligencia y armamentístico de la OTAN, intensificó sus operaciones dentro de territorio ruso. En las últimas semanas, Kiev registró ataques exitosos contra infraestructura energética, refinerías petroleras y plantas militares en ciudades como Voronezh, Tuapse o Taganrog.

Además, el uso de misiles de largo alcance de producción franco-británico como los Storm Shadow en Crimea reflejan este cambio en las restricciones occidentales sobre atacar territorio controlado por Rusia que van desapareciendo progresivamente. Algo que Moscú constantemente denuncia como una agresión occidental. Este proceso responde a una lógica funcional del efecto derrame, cada nivel de apoyo genera las condiciones para el siguiente, ampliando gradualmente el alcance del conflicto.

Nuevos actores y ejemplos ilustrativos

A esto se suma un tercer elemento que se está configurando poco a poco: la eventual expansión regional del conflicto con Bielorrusia entrando al conflicto. Brest elevó su nivel de alerta y denunció múltiples incursiones de drones ucranianos. Además, comenzó a realizar ejercicios militares conjuntos con Rusia que simulan escenarios de guerra real, mientras Ucrania denuncia que preparan una nueva escalada contra su capital.

El caso de Galați es particularmente ilustrativo, porque concentra todas estas dimensiones al mismo tiempo. Es un impacto físico en territorio OTAN, es un evento que se produce en un contexto de operaciones militares intensivas en la frontera, es un hecho que presiona por una respuesta más contundente de la alianza, y al mismo tiempo, expone sus tensiones internas.

Todo esto ocurre en un momento de creciente incertidumbre, pues informes recientes advierten sobre la posibilidad de una nueva ofensiva rusa a gran escala sobre Kiev. Moscú ha endurecido su retórica y señaló que cualquier punto desde donde emane una amenaza será considerado un objetivo legítimo.

En definitiva, lo que estamos observando es un cambio de fase en el conflicto. La guerra en Ucrania ya no puede entenderse como un enfrentamiento contenido. El spillover —en sus distintas formas— está expandiendo progresivamente sus límites, involucrando a nuevos actores, tensionando alianzas y aumentando el riesgo de una escalada mayor.

El ataque en Rumanía no llega como un hecho aislado. Es una señal. Una señal de que la guerra ya comenzó a desbordarse.