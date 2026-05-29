Candidatura a la ONU: Michelle Bachelet se reúne con el presidente Macron y prepara viaje a Rusia

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió este viernes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como parte de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

El encuentro ocurrió en París, después de su paso por Reino Unido, donde Bachelet y los otros tres postulantes latinoamericanos participaron en un debate, actividad terminó en una exposición individual.

Francia integra el grupo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto a Estados Unidos, China, Reino Unido y Rusia. Solo esos países cuentan con la facultad de vetar cualquier postulación al cargo que disputa Bachelet.

En su cuenta de Instagram, la exmandataria escribió que sostuvo “una valiosa conversación con el presidente de Francia acerca de los principales desafíos que enfrenta hoy la comunidad internacional y sobre mi visión para el futuro de las Naciones Unidas, en el marco de mi candidatura a la Secretaría General”.

“Compartí la convicción de que necesitamos una ONU fortalecida, capaz de responder con mayor eficacia a los desafíos globales, promover la paz, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo sostenible y recuperar la confianza de las personas en el multilateralismo”, agregó.

Bachelet busca reunirse con los líderes de los otros cuatro países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. A inicios de junio, tiene previsto viajar a Rusia para continuar con las gestiones ante el Kremlin, donde eventualmente se encontraría con el presidente Vladimir Putin.