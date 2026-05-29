Chile comenzó a vivir el Mundial Femenino U17 de Vóleibol 2026 con masiva activación en Santiago

Chile comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el Mundial de Voleibol Femenino U17 2026 con una masiva activación ciudadana realizada este miércoles en pleno centro de Santiago, instancia organizada por la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi) y el Instituto Nacional del Deporte (IND).

La actividad reunió a las seleccionadas nacionales Sub-17, autoridades deportivas y cientos de personas que participaron de distintas dinámicas orientadas a acercar el torneo a la comunidad y promover el desarrollo del voleibol femenino en el país.

En la jornada estuvieron presentes la directora nacional del IND, Lorena Castillo Cabrera; el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica; y el presidente de Fevochi, Jorge Pino Madrid, además de autoridades municipales e invitados especiales. Las deportistas fueron encabezadas por la capitana de la selección chilena, Dominga Sotomayor.

Uno de los principales hitos del evento fue la presentación oficial del balón Mikasa que se utilizará durante el Mundial, certamen que se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe.

La instancia también permitió concretar la renovación de la alianza entre Fevochi y Mikasa mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones, reforzando el trabajo conjunto para el desarrollo del voleibol chileno y la organización de eventos internacionales.

“Este torneo no tiene precedentes. Es el evento más importante en la historia del voleibol chileno y una vitrina para mostrar el talento juvenil que estamos formando”, afirmó el presidente de Fevochi, Jorge Pino Madrid.

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Por su parte, la directora nacional del IND, Lorena Castillo Cabrera, valoró el impacto que tendrá el campeonato en el deporte femenino. “Agradecemos a la federación y al COCh por atreverse a traer este megaevento a Chile. Con esto potenciamos el deporte femenino y, además, da mayor realce al legado que buscamos como IND”, sostuvo.

Desde el Instituto Nacional del Deporte destacaron además que el Mundial tendrá un importante impacto deportivo y social, especialmente en la promoción de la actividad física y el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas.

La activación incluyó dinámicas deportivas entre autoridades, seleccionadas nacionales y transeúntes, quienes pudieron jugar con el nuevo balón oficial y participar por distintos premios y productos oficiales del campeonato.

La jornada concluyó con un punto de prensa y un llamado a acompañar a la selección chilena y a las principales promesas del voleibol mundial durante el torneo.

Las entradas para el Mundial de Voleibol Femenino U17 Chile 2026 ya están disponibles a través de TicketPro.