Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Mayo de 2026


Codelco hará auditoría externa a sobreestimación de 2025 y gastos en casa matriz

El anuncio se realizó durante la primera sesión del directorio encabezado por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine. Además, se establecieron cuatro pilares estratégicos para el nuevo mandato de la empresa estatal.

El anuncio se realizó durante la primera sesión del directorio encabezado por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine. Además, se establecieron cuatro pilares estratégicos para el nuevo mandato de la empresa estatal.

Nacional

El directorio de Codelco realizó la primera sesión encabezada por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine. En la instancia se destacó el rol fundamental de la compañía para el país y la necesidad de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo en un momento considerado como desafiante.

También se incorporaron los nuevos directores nombrados por el Presidente de la República: Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz, este último en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Al iniciar la reunión, Fontaine agradeció la oportunidad de aportar a Chile como presidente del directorio de Codelco. “Este directorio va a trabajar con los ejecutivos, trabajadores y contratistas para fortalecer Codelco y recuperar confianzas”, dijo.

Además, subrayó que “nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”. En esa misma dirección, el directorio acordó cuatro pilares estratégicos:

  • Se constituyó un Comité de Seguridad El Teniente integrado por Eduardo Bitrán, Ricardo Álvarez y Alejandro Canut de Bon que hará seguimiento a materias referidas al accidente del 31 de julio de 2025. Asimismo, el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad.
  • Maximizar los aportes al Fisco, buscando no aumentar la deuda.
  • Ordenar la casa con mano firme y transparencia. Para estos efectos, el directorio encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024–2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de casa matriz.
  • Sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social.

Representantes en Novandino

Durante la sesión se designó como representantes de Codelco en el directorio de Novandino Litio (filial con SQM) a Bernardo Fontaine y Luz Granier, que se suman a Alfredo Moreno.

Finalmente, el directorio enfatizó en la necesidad de reforzar la disciplina operacional, revisar rigurosamente las inversiones e impulsar con decisión las alianzas público-privadas y nuevas formas de gestión que permitan fortalecer las capacidades de Codelco.

Tenemos una responsabilidad enorme con Chile. Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.

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