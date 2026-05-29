CUT tras reunión con ministro del Trabajo por Sala Cuna: "No renunciaremos a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior"

Este viernes la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió con el ministro de Trabajo, Tomás Rau, para discutir el futuro del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

A la salida del encuentro, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, señaló que para la multisindical la iniciativa “es de real importancia”, teniendo en cuenta que la eliminación del Artículo 203 del Código del Trabajo —la normativa que restringe el beneficio de la sala cuna a empresas con 20 o más trabajadoras y trabajadores— ha sido, para ellos, una demanda histórica.

La dirigenta afirmó que le plantearon al ministro “los principios básicos que vamos a defender como CUT y que tienen que ver con lo que habíamos acordado en el proyecto de Sala Cuna para Chile, no solo la eliminación del 203, la corresponsabilidad, sino que también el cómo se financia esto y también cómo se sigue fortaleciendo la educación inicial pública”.

Palma sostuvo que la CUT está expectante de lo que serán las indicaciones del Gobierno al proyecto, que se supone se presentarán antes del 15 de junio. “Esperamos que los próximos días ya se puedan transparentar de total forma y ahí, obviamente la central va a emitir una opinión clara y precisa, pero hemos dejado claro que no vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país”, recalcó.

Por su parte, la vicepresidente de finanzas de la CUT, Silvia Silva, insistió en la importancia de que en el marco de la ley de Sala Cuna Universal, se garantice los derechos de las infancias: “No estamos disponibles a entregar el cuidado integral de los niños y niñas, sobre todo de las más bajas edades, a cualquier persona. Estas tienen que estar con el reconocimiento oficial”.