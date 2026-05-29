Gobierno, oposición y CUT chocan por alza del desempleo: sala cuna, salario mínimo y "demagogia" marcan disputa

La tasa de desempleo en Chile alcanzó el 9,1% durante el trimestre febrero-abril de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El Gobierno lamentó las cifras y apuntó al legado de la administración anterior, mientras que la CUT y el senador Diego Ibáñez (FA) solicitaron propuestas para enfrentar la crisis laboral.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, lamentó los datos entregados por el INE y destacó la gravedad de la situación. “Lamentablemente, la tasa de desempleo subió de 8,9 a 9,1%. Es el peor registro desde el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2021 y llevamos ya 40 meses con tasas de desempleo sobre 8%. No solo es preocupante el menor empleo, sino su calidad”, afirmó.

Rau detalló que de los 608 mil empleos creados en el último año, 40 mil puestos formales se destruyeron y se generaron 108 mil informales. “Estas malas cifras exigen actuar con urgencia. Como gobierno nos estamos haciendo cargo. Estamos impulsando el plan de reconstrucción nacional que tiene medidas pro inversión, pro crecimiento y pro generación de empleo que necesitamos aprobar”, agregó.

Cabe destacar que el aumento en la tasa de desempleo —que registró un incremento interanual de 0,3 puntos porcentuales— es explicado únicamente por las mujeres, que tuvieron un aumento de 0,8 puntos, ya que los hombres presentaron una disminución de 0,2 puntos porcentuales.

En esa línea, el ministro del Trabajo reiteró que el Ejecutivo presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio. “Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora”, declaró.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Más, sostuvo que “la alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado”. “Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”, publicó en su cuenta de X.

“El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”, aseveró.

La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral.… — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) May 29, 2026

Cruce entre Más y senador Ibáñez

El senador Diego Ibáñez (FA) respondió al biministro en la misma red social con duras críticas. “Ministro @DanielMasValdes, si verdaderamente les importa el empleo, ¿por qué declarar inconstitucional la indicación de sala cuna? Son 150 mil empleos femeninos”, cuestionó.

“Con el proyecto de Sala Cuna se podrían habilitar miles de empleos. Si en vez del crédito al empleo del gobierno que no crea nada, se fortalece el actual Subsidio Unificado a la contratación de mujeres, avanzamos”, destacó.

Ministro @DanielMasValdes, si verdaderamente les importa el empleo, ¿por qué declarar inconstitucional la indicación de sala cuna? Son 150 mil empleos femeninos. Y el crédito a la planilla de la megarreforma del Pdte. @joseantoniokast tampoco asegura crear ni uno solo, funciona… https://t.co/l8eOcbj9c0 — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) May 29, 2026

La interpelación del frenteamplista recibió rápidamente la respuesta del biministro Más, quien indicó que el gobierno anterior dejó al “país más endeudado, económicamente estancado y con el desempleo al alza”.

“Siete millones de chilenos votaron por un cambio en el rumbo del país, y eso es lo que estamos proponiendo. La izquierda puede presentar sus alternativas, pero con un límite básico: sin violar la constitución. El resto es demagogia”, subrayó.

Senador, estuvieron cuatro años en el gobierno y dejaron al país más endeudado, económicamente estancado y con el desempleo al alza. Siete millones de chilenos votaron por un cambio en el rumbo del país, y eso es lo que estamos proponiendo. La izquierda puede presentar sus… https://t.co/Zd97FBl6ZL — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) May 29, 2026

Presidente de la CUT exige acciones concretas

Frente a las cifras de desempleo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, hizo un llamado directo al Presidente José Antonio Kast: “Menos metáfora y a medidas concretas. Lo que buscamos hoy día es que el gobierno dé certeza a las y los trabajadores”.

Díaz criticó la falta de avances en temas clave. “Lo que vemos hoy día son especulaciones, propuestas que no tienen bajada. Lo que requerimos son medidas concretas”, afirmó.

El líder de la CUT propuso aumentar el salario mínimo como una medida reactivadora real. “Si hay medidas concretas en la reactivación, el incremento del salario mínimo porque los y las trabajadoras son los primeros consumidores en Chile y para reactivar la economía, para generar empleo se requiere activar el mercado interno y eso requiere un salario mínimo que lo estamos proponiendo nosotros que supere la línea de la pobreza”, explicó.

El dirigente enfatizó que los trabajos del país necesitan condiciones dignas, así como también los trabajadores y trabajadoras necesitas un salario que “alcance para tener calidad de vida”.