Kast designa a expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en misión especial

La Cancillería confirmó este viernes que el Presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial.

El nombramiento se produce meses después de la ruptura política entre Frei y su histórica militancia en la Democracia Cristiana (DC), cuando el exmandatario hizo público su respaldo a José Antonio Kast a días de la segunda vuelta presidencial. Con esa decisión, Frei se desmarcó del apoyo que su colectividad entregó a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Cabe recordar que Frei Ruiz-Tagle ya ocupó esta misma posición entre 2014 y 2022, tras ser nombrado por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Su gestión se extendió durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y finalizó al inicio de la administración de Gabriel Boric.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión se tomó “en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

📰Comunicado de prensa | Presidente José Antonio Kast designará a ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Embajador de Chile en Misión Especial. Más información: https://t.co/jluP0e1D88 pic.twitter.com/O5uimpRetA — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) May 29, 2026

El texto añade que “el expresidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”.

“Esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país”, agregó la cartera.

El cargo de embajador en misión especial permite a Frei actuar como representante diplomático de Chile en eventos o negociaciones puntuales. Al no estar asignado a un país específico, la administración de Kast podrá recurrir a su gestión en cualquier escenario internacional donde se requiera su presencia o experiencia.

Sobre el nombramiento, el canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que “su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrados a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.