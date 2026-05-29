Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Mayo de 2026


Maipú será sede de la FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 y reunirá a selecciones de seis países

El torneo internacional Sub23 se disputará entre el 27 de junio y el 3 de julio en el Gimnasio Olímpico Santiago Bueras, donde Chile buscará clasificar al Mundial de China tanto en damas como en varones.

El torneo internacional Sub23 se disputará entre el 27 de junio y el 3 de julio en el Gimnasio Olímpico Santiago Bueras, donde Chile buscará clasificar al Mundial de China tanto en damas como en varones.

Deportes

La comuna de Maipú albergará desde el próximo 27 de junio la Conferencia América de la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026, torneo internacional que reunirá a las selecciones femeninas y masculinas Sub23 de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico, Islas Caimán y Chile.

La competencia se disputará hasta el 3 de julio en el Gimnasio Olímpico Santiago Bueras y entregará un cupo por categoría al Mundial de China de la especialidad.

El evento es organizado por la Federación de Básquetbol de Chile junto a la Municipalidad de Maipú, con apoyo del Instituto Nacional de Deportes, y forma parte de un circuito internacional Sub23 compuesto por 18 conferencias alrededor del mundo.

La presidenta de FebaChile, Karin Heerwagen, destacó el impacto que tendrá el torneo para el desarrollo de la disciplina y para la comuna.

“Este evento no solo impulsa el deporte, sino también el turismo y el comercio local, lo que debe ser un tremendo orgullo para Maipú, ya que la comuna se posicionará como un referente deportivo a nivel internacional”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que recibir una competencia de esta magnitud “permite acercar el deporte de alto nivel a nuestras vecinas y vecinos, especialmente a niños, niñas y jóvenes”.

“Queremos que Maipú sea una comuna donde el deporte se viva, se disfrute y también inspire nuevas oportunidades”, agregó.

El head coach de las selecciones chilenas 3×3, Gustavo Vega, valoró que el torneo pueda jugarse en casa y anticipó una competencia exigente.

“Los rivales a los que enfrentaremos tienen mucha tradición en el básquetbol 3×3 y cada vez le toman más importancia a esta especialidad. Creemos que será una conferencia muy dura, así que esperamos el apoyo de la gente para poder dejar a Chile en lo más alto”, sostuvo.

Desde la organización adelantaron que próximamente se dará a conocer el fixture oficial del torneo y el inicio de la venta de entradas para el certamen.

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