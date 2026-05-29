Megarreforma: Alvarado descarta contradicción entre ministros Ruminot y Quiroz

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, descartó una descoordinación en el Gobierno de cara a la negociación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

El secretario de Estado fue consultado por las disímiles posturas entre los ministros José García Ruminot y Jorge Quiroz. Mientras que el titular de la Segpres se mostró disponible para cambiar elementos de la reforma -como la duración de la invariabilidad tributaria- el jefe de la billetera fiscal no quiso ser “específico”.

“Yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas. Otras cosas o nada”, dijo Quiroz.

Alvarado, por su parte, sostuvo que “no hay ninguna contradicción entre un ministro y otro”, y que “todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar el proyecto de Reconstrucción”.

El biministro advirtió, en todo caso, que “la posibilidad real de llegar a acuerdo depende del tenor de las propuestas que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de Reconstrucción y si hay efectivamente disposición y voluntad de apoyar”.

“Hasta ahora, desde la oposición siempre hemos escuchado que quieren aportar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar”, indicó.

Alvarado además adelantó lo que será la Cuenta Pública del próximo 1 de junio, una instancia en que el Presidente José Antonio Kast, señalará “todas las cosas que el Gobierno ha ido materializando, ha ido desarrollando en estos poco más de dos meses y al mismo tiempo, ciertos objetivos y propósitos, hojas de ruta hacia adelante y donde sin duda las materias de seguridad van a ocupar un rol muy importante”.

“La ciudadanía va a tomar conocimiento de todas aquellas acciones que se han tomado en la frontera norte, en la macrozona sur y también establecer criterios, objetivos de medición de la acción y de la gestión del Gobierno hacia adelante”, complementó.