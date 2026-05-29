Minsal alerta por rezago en la vacunación de adultos mayores: "Cuesta convencerlos de que la influenza no es un resfriado común"

En medio del aumento de la circulación de virus respiratorios y del incremento de consultas de urgencia por causas respiratorias, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Ignacio Castro-Aguirre, advirtió sobre el rezago que presenta la campaña de vacunación de invierno 2026, especialmente en personas mayores de 60 años y niños pequeños.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el especialista explicó que, aunque la campaña avanza de manera similar al año pasado, existen grupos específicos donde las coberturas siguen siendo bajas. “Sobre todo nos preocupan aquellas personas que tienen 60 años y más, que van más atrasadas, y los niños y niñas más chiquititos, entre 6 meses y menores de 5 años”, señaló.

Castro-Aguirre sostuvo además que este año se ha observado un adelanto en la circulación viral, lo que hace más urgente reforzar la inmunización. “Estamos poniendo la alarma porque también hemos visto un adelanto en la circulación de los virus. Se espera que empiecen a circular un poco más temprano, por eso estamos apretando el acelerador”, afirmó.

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En esa línea, recordó que las vacunas no generan inmunidad inmediata. “La vacuna se demora aproximadamente dos semanas en hacer efecto. Entonces, para los que todavía no han ido a vacunarse, aún están a tiempo”, indicó y agregó que “el partido se juega entre esta semana y la próxima”.

El médico igualmente abordó la baja percepción de riesgo que existiría entre algunos adultos mayores. “Nos cuesta convencerlos de que la influenza no es un resfriado común. La gente lo pasa bien mal, produce hospitalizaciones, incluso muerte”, sostuvo. Según explicó, muchas personas de este grupo etario continúan activas laboralmente y no priorizan acudir a los vacunatorios.

Por ello, hizo un llamado también a los empleadores a facilitar estos procesos. “Permitir que una persona se vaya a vacunar o tome medio día para hacerlo podría, a la larga, ser beneficioso también para los lugares de trabajo”, planteó. Además, destacó que la vacunación ayuda a disminuir el ausentismo laboral y la transmisión de enfermedades en espacios compartidos.

Durante la entrevista, Castro-Aguirre también se refirió al fenómeno de la “fatiga de inmunización”. Es decir, el cansancio de parte de la población frente a las campañas de vacunación tras la pandemia. “Entendemos que estamos un poco cansados de vacunarnos. Eso es cierto, lo hemos visto”, comentó.

Pese a ello, defendió la trayectoria del Programa Nacional de Inmunizaciones y destacó que Chile mantiene una cultura de vacunación “envidiable” a nivel internacional. “Hemos sido históricamente pioneros en erradicar muchas enfermedades antes de que eso ocurriera en otros países”, afirmó.

El especialista también aprovechó de desmentir distintas fake news relacionadas con las vacunas, particularmente aquellas que vinculan la inmunización con enfermedades cardiovasculares. “No se vio un aumento del riesgo cardiovascular producto de vacunas específicas”, aseguró. Incluso, sostuvo que estudios recientes han mostrado efectos positivos adicionales: “Se ha empezado a ver que las vacunas tienen otros efectos positivos, no solo proteger contra las enfermedades para las que las estamos administrando”.

Castro-Aguirre llamó a la ciudadanía a revisar sus esquemas de vacunación a través del Portal Paciente del Minsal, disponible con Clave Única. “Ahí están todas las vacunas que se han administrado, las fechas y el lote, y pueden ver si les falta o no alguna de las vacunas”, explicó.

Asimismo, advirtió sobre un rezago específico en la segunda dosis contra el sarampión en niños de 36 meses, en medio de brotes registrados en países vecinos.