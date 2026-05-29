Oposición recurre a Contraloría por eventual conflicto de interés de ministro Quiroz

Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) acudieron este viernes a la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento por una presunta omisión en la declaración de patrimonio e intereses del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La acción apunta a la eventual falta de información respecto de la participación del hermano del secretario de Estado en una empresa que, según los parlamentarios, podría verse beneficiada por las medidas tributarias impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El requerimiento surge en medio de la discusión de la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que ha generado críticas desde la oposición debido a la reducción de la tasa corporativa, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

El diputado Luis Cuello sostuvo que la presentación ante Contraloría busca esclarecer un eventual conflicto de interés vinculados al ministro de Hacienda y cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo.

“Lo que corresponde en definitiva, según la ley, es que el ministro en adelante se abstenga de seguir liderando el trámite de esta reforma tributaria toda vez que ha infringido, a nuestro juicio, la ley y eso lo va a determinar también la Contraloría”, expresó.

El parlamentario también cuestionó la legitimidad de la propuesta tributaria del Gobierno. “Este proyecto estrella, su proyecto ancla de la reforma tributaria, no tiene apoyo, no tiene legitimidad y además está provocando un perjuicio enorme a Chile”, afirmó.

Por su parte, el diputado Juan Santana cuestionó el impacto de las medidas económicas promovidas por el Gobierno y acusó que benefician principalmente al gran empresariado. “Con la reducción de la tasa corporativa, con la reintegración del sistema tributario, con la eliminación del impuesto de ganancias de capital, se le está ahorrando al gran empresariado chileno $4.500 millones de dólares. ¿Y quiénes pagan eso? Bueno, las familias chilenas, los trabajadores y trabajadoras”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que “ahora sabemos que esa reducción también va en beneficio no solamente del mundo empresarial, no solamente de los ministros que se van a ver beneficiados con esta reforma, sino que también de los familiares”.

Santana agregó que: “No es un problema de preparación profesional ni técnica del ministro Quiroz, es un problema de que este gobierno ha decidido gobernar en beneficio del mundo empresarial y dejando de lado y haciéndole pagar ese costo fiscal a los trabajadores y trabajadoras”.

“El ministro de Hacienda es el ministro de todos los chilenos, es el encargado de la billetera fiscal; no es el ministro ni el encargado de la billetera de su hermano ni de los grandes empresarios de nuestro país”, afirmó.

Asimismo, llamó al secretario de Estado a transparentar la situación. “Hacemos un llamado al ministro de Hacienda, más allá de la presentación que estamos haciendo el día de hoy en la Contraloría General de la República, a que le transparente al país si es que este vínculo con su hermano constituye un conflicto de interés para la tramitación de esta reforma”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo, consultados por la presentación del requerimiento, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió la entrega de información del titular de Hacienda y aseguró que la declaración patrimonial cumple con las exigencias legales. “Los parlamentarios tienen el legítimo derecho en su función de fiscalizar a acudir a la Contraloría General de la República o a otras instancias cuando así lo determinen”, señaló.

Alvarado añadió que: “En la declaración de patrimonio e intereses uno debe explicitar el vínculo de familiares directos, la relación. Por lo tanto, no tengo dudas que eso está ahí señalado en la declaración de patrimonio e intereses”.

“Otra cosa es que con suspicacia empiecen a buscar elementos que puedan, según ellos, verificar la existencia de conflicto de intereses, pero yo no tengo dudas que no es así”, sentenció el ministro Alvarado.