Óscar Ramírez, director del Ballet Antumapu: "La juventud realmente valora la cultura folclórica"

“Ballet Folklórico Antumapu, patrimonio de la Universidad de Chile”: con ese nombre, una de las agrupaciones con mayor trayectoria del país celebró sus 55 años de historia con una gala realizada en el Teatro de la Universidad de Chile, en la que se unieron música, danza y tradiciones.

Desde su nacimiento en 1971, en la actual Facultad de Ciencias Agronómicas, el conjunto se ha consolidado como un referente de la danza universitaria y de la difusión de las culturas populares del país, con una trayectoria marcada por presentaciones en Chile, giras internacionales y un sostenido trabajo de formación artística.

Al frente de este camino ha estado desde sus inicios Óscar Ramírez, director artístico, coreógrafo y fundador del Ballet Folklórico Antumapu, quien en esta entrevista aborda el valor formativo de la agrupación, el interés de las nuevas generaciones por la cultura tradicional y los desafíos que enfrenta el mundo artístico en el país.

El siguiente texto corresponde a una transcripción editada de la conversación realizada en el programa La Fuente, espacio de UChileTV y Radio U. de Chile, conducido en esta edición por los periodistas Diego Parra y Carolina Aliaga.

– ¿Qué le parece que se hable de Antumapu como patrimonio de la Universidad de Chile?

Es un tremendo honor, porque es reconocer al Ballet Antumapu en sus 55 años como patrimonio de la Universidad y quiere decir que nuestra Universidad está comprometida con la cultura y con la diversidad cultural, no tan solo con las grandes artes, sino también con la cultura folclórica de nuestro país.

Así que lo recibimos con gran alegría y también con mucho compromiso de seguir realizando nuestra labor artística. Es por ello que vamos ahora a continuar con nuestros 55 años. Hicimos también una presentación de un libro de los 50 años, y esos han sido hitos significativos para nosotros. Ahora vamos a tener varias otras actividades dentro de este mes para conmemorar y seguir celebrando nuestros 55 años.

– ¿Qué representa para usted, después de tantos años, con tantos integrantes dentro del ballet y también con tantos gobiernos, seguir con este proyecto?

Para nosotros, nuestro mensaje importante ha sido que hemos trabajado en una formación relevante para los estudiantes de la Universidad en el campo de la cultura tradicional chilena. Yo creo que ese logro de tener una labor de extensión artística, pero también de formación, nos ha permitido llegar a estos 55 años con la misma mística, con el mismo espíritu, y esa labor yo creo que ha sido lo más significativo para el ballet.

– ¿Qué es lo más valioso que tiene el Ballet Antumapu después de tantos años?

Darnos cuenta de que existen jóvenes que realmente valoran lo que es la cultura folclórica, la cultura tradicional y, sobre todo, la diversidad cultural de nuestro Chile. Nuestra última obra, por ejemplo, está basada en el pueblo selk’nam, un pueblo muy poco conocido y tal vez un poco tergiversado en su historia.

Es impresionante la cantidad de integrantes nuestros que se comprometieron con el estudio, un estudio profundo con los familiares, con los descendientes. Son muchas jornadas de formación y eso yo creo que es un valor importante de Antumapu.

– ¿Cómo fue la gala de celebración de los 55 años?

Fue muy emotiva. Nosotros hemos tenido un vínculo muy estrecho con el Teatro desde hace mucho tiempo y entonces volver al Teatro de la Universidad fue recordar momentos muy importantes que tuvimos en el Teatro Universidad de Chile. La verdad es que nos sorprendimos porque el teatro estaba absolutamente lleno, tuvimos mucha demanda de gente que quería acompañarnos y eso nos da mucho orgullo, sentir que la gente ha tenido siempre un gran acercamiento con el Ballet Antumapu.

– En términos de la actualidad del país, respecto al debate sobre los recortes en cultura que se han discutido en esta nueva administración, ¿cuál es su perspectiva?

Bueno, una lástima, sinceramente, que además del poco presupuesto que tenemos en Chile para cultura, que nunca ha sido amplio, tengamos también este recorte. Y no tan solo este 3 por ciento anunciado por cada ministerio, sino que aquí hay, además, un 10 por ciento de recorte. Entonces, me parece que es de una falta de sensibilidad frente a la cultura y frente a los artistas de nuestro país, increíble. Yo creo que vamos a tener una especie de apagón cultural en este sentido y yo quisiera hacer un llamado para que de alguna manera pudiéramos unirnos todas las personas que estamos vinculadas al desarrollo cultural, para poder hacer algún tipo de propuesta en que se pueda reconsiderar esta medida.

– ¿Cómo se proyectan hacia los próximos años?

Antumapu tiene que seguir con su mística, con su espíritu. Para nosotros es muy importante el estudio, y cada obra que montamos y realizamos tiene un estudio muy largo. En ese sentido, ya tenemos una propuesta en que varios de los integrantes del equipo, de la Comisión de Estudios y el director musical, entre otros, están esperando que yo pueda dar la partida para iniciar un nuevo proceso de montaje a través de una obra dedicada a este gran y valioso héroe de nuestra patria, que es el señor Manuel Rodríguez.

– ¿Qué presentaciones se vienen a futuro?

Este sábado 30 de mayo en la Plaza de Armas, en el marco del Día de los Patrimonios, nos estaremos presentando de manera gratuita a las 15:30 horas. También el domingo 31 de mayo vamos a estar en la inauguración de una feria artesanal en el Centro Cultural Montecarmelo, entre las 14:00 y las 15:00 horas.