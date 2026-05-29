Senador Walker por megarreforma: “En el Senado no está el PDG, esto no se va a aprobar por unos pañales”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Matías Walker se refirió a la tramitación de la megarreforma del Gobierno, el traslado de reos comunes desde Punta Peuco y la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

En cuanto al inicio de la discusión respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, el parlamentario planteó que es necesario encontrar un “equilibrio” como el que se logró para la reforma de pensiones. “Pero ese equilibrio se logró porque hubo una comisión técnica, integrada por cinco expertos y expertas (…) gente que venía de distintas miradas ideológicas que lograron construir las bases técnicas para un acuerdo amplio, del que sólo se restó, paradojalmente, el Partido Republicano”, dijo.

En esa línea, valoró el rol del titular de la Secretaría General de la Presidencia: “Me alegro que el ministro José García Ruminot, que tiene mucha experiencia, porque fue senador, diputado muchos años, fue presidente del Senado, haya dicho que va a haber cambios. Si bien estas declaraciones fueron matizadas el día de ayer por el ministro de Hacienda, yo estoy seguro que este partido se va a jugar en la cancha de José García Ruminot y Claudio Alvarado. Ellos conocen estas canchas, las del Congreso Nacional, las del Senado, y van a propiciar un acuerdo amplio”, indicó Walker.

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En la Cámara de Diputadas y Diputados el ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, tuvo un rol protagónico y en esa línea el parlamentario afirmó que el jefe de la billetera fiscal debería cambiar su disposición. “Lo dijo la propia Senadora María José Gatica, jefa del Comité de Renovación Nacional, el Ministro Quiróz tiene que dejar un poco la soberbia de lado, tiene que abrirse a conversar, entender que en el Senado no está el PDG, que esto no se va a aprobar por unos pañales, sino que tiene que haber un acuerdo amplio”, señaló.

Afirmó que este acuerdo debe permitir “desde luego, nosotros lo hemos planteado, formas de proteger a la gente. Existe el Bolsillo Familiar Electrónico, que se creó en el gobierno del presidente Boric precisamente para devolverle el IVA a las familias más vulnerables de clase media que gastan en productos de primera necesidad. Eso no lo inventó Parisi, ya existe. Es un tema que han planteado economistas como Jorge Claro desde el año 2001, lo sabemos”.

“Pero claramente José García Ruminot y Claudio Alvarado conocen mejor el arte de la política, de los trámites legislativos. José García Ruminot estuvo en la Comisión de Hacienda mucho tiempo (…) Por lo tanto, yo creo que esa flexibilidad para llegar a acuerdos, entender que esto no se puede ganar por un voto, porque así como los inversionistas necesitan claridad en las reglas del juego para invertir, es bueno para la inversión que el clima político sea de acuerdos, como lo hicimos en materia de pensiones”, agregó el senador Walker.

Finalmente, se planteó “optimista” frente a la tramitación del proyecto. “Yo creo que bajo el liderazgo de José García Ruminot y Claudio Alvarado, el ministro del Interior, que quedó reempoderado después del último cambio de gabinete, vamos a tener un diálogo más amplio”, dijo.

Punta Peuco

El parlamentario, parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se refirió también al reciente traslado de reos comunes desde Punta Peuco y aseguró que van a solicitar los antecedentes de la determinación.

Afirmó que han dialogado en diversas oportunidades con las autoridades de Gobierno encargadas de la materia y que “ellos han insistido que acá hay una política nacional de derechos humanos que no se altera (…) Por lo tanto, yo espero que esto se deba a una decisión penitenciaria estrictamente y no a una razón ideológica”.

“Todas las personas que están privadas de libertad deben ser tratadas con humanidad y no solamente personas que fueron condenadas por crímenes tan atroces como los crímenes de lesa humanidad. El Estado tiene un deber de cuidado, además, respecto a todas las personas privadas de libertad, ya sea por delitos comunes o por delitos tan atroces como estos”, aseguró el parlamentario.