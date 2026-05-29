Tabilo tiene programación para desafiar a nueva joya francesa en Roland Garros

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) está por primera vez en su carrera en la tercera ronda de Roland Garros. El chileno avanzó a esa fase sin jugar, luego de que su rival en segunda ronda, el monegasco Valentin Vacherot (19°), se bajara por una lesión en el pie izquierdo.

Ahora “Jano” volverá a la acción este sábado en busca de unos inéditos octavos de final en el Grand Slam parisino, donde tendrá al frente al invitado Moise Kouamé (318°), la nueva joya del tenis francés y mundial de 17 años.

El galo hizo historia el jueves con su triunfo ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) en cinco sets y casi cinco horas de partido, pues se convirtió en el jugador más joven en alcanzar la tercera ronda en un major desde que lo hiciera el español Rafael Nadal en Wimbledon 2003.

El nacido en Sarcelles, de padre marfileño y madre camerunesa, contó con el efusivo apoyo del público local para remontar al guaraní, pues estaba 5-2 abajo en el quinto set.

Y nuevamente estará toda la gente volcada a su favor. Es que el partido fue programado para este sábado en el tercer turno del Court Suzanne Lenglen, la segunda cancha más importante de Roland Garros. Considerando que la acción arrancará a las 5:00 horas chilena con dos duelos femeninos, el cotejo entre el nacional y el joven galo comenzaría a eso de las 8:00 o 9:00 horas.

Consignar que en caso de vencer a la nueva estrella francesa, Alejandro Tabilo alcanzará por primera vez en su carrera los octavos de final de Roland Garros y de un Grand Slam.