Al menos 26 palestinos mueren en Gaza durante festividad del Eid tras ataques de Israel

La crisis humanitaria en el enclave palestino sumó un nuevo capítulo de violencia en medio de una de las conmemoraciones más sagradas del Islam. Al menos 26 palestinos murieron en la Franja de Gaza desde el pasado martes, víspera de la festividad del Eid al Adha, producto de las incursiones del Ejército israelí.

La denuncia fue formulada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), organismo que alertó sobre el severo deterioro de las condiciones de vida de la población civil a pesar del acuerdo de alto el fuego que se había decretado en octubre pasado.

El informe de los investigadores internacionales detalla que la campaña militar de Tel Aviv ha cobrado la vida de 922 palestinos desde el anuncio de la tregua otoñal, elevando la cifra global de víctimas fatales a cerca de 73 mil desde el estallido de las hostilidades el 7 de octubre de 2023.

Los registros de las autoridades locales de salud consignan que, dentro del universo de fallecidos reportados durante el actual periodo de cese al fuego teórico, se contabiliza la pérdida de al menos 32 niños y ocho mujeres.

Expansión de las operaciones y asfixia logística en el centro de Gaza

La preocupación de las agencias de la ONU escaló tras la instrucción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó a sus fuerzas armadas expandir el despliegue operativo hasta cubrir el 70% del territorio de la Franja.

El jefe de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado, Ajith Sunghay, calificó como impensable la continuidad de las ofensivas bajo el escenario actual, recalcando que la comunidad local sobrevive entre ruinas y bajo un bloqueo que desmanteló los sistemas esenciales de salud, educación y producción alimentaria en este 2026.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) reportó que un bombardeo destruyó una zona residencial en las cercanías de cinco recintos de asistencia humanitaria en Deir al Balá.

Aunque la detonación ocurrió minutos después de una alerta de evacuación emitida por las fuerzas de defensa israelíes y no causó muertes directas, la institución internacional reiteró la urgencia de habilitar nuevos corredores fronterizos para el ingreso de insumos médicos y suministros comerciales, advirtiendo que el paso de Kerem Shalom es el único enlace terrestre que permanece operativo para mitigar la emergencia.