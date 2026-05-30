Canciller Pérez Mackenna lidera encuentro internacional sobre IA junto a embajadores europeos

Un detallado debate sobre la modernización de los procesos internacionales se tomó las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Francisco Pérez Mackenna encabezó la inauguración de un seminario de alto nivel enfocado en la intersección entre la diplomacia y la inteligencia artificial.

La instancia, diseñada para intercambiar visiones sobre las oportunidades operativas y los desafíos éticos de las nuevas plataformas tecnológicas en el ejercicio exterior, contó con la asistencia especial de los embajadores en Chile de Alemania, Susanne Fries-Gaier; Países Bajos, Elke Merks-Shaapveld; y Reino Unido, David Concar.

El encuentro sectorial, desarrollado en el edificio de la Cancillería, fue gestionado y organizado por la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA). Durante su alocución ante el panel de expertos y representantes europeos, el ministro Pérez Mackenna remarcó que la implementación de algoritmos y herramientas avanzadas de procesamiento de datos está destinada a robustecer las destrezas de las misiones, descartando de plano que estos sistemas puedan sustituir la labor de las delegaciones en las embajadas.

La exposición de la máxima autoridad de la política exterior chilena profundizó en que, si bien la tecnología permite optimizar la velocidad y la eficiencia de tareas burocráticas complejas, el verdadero valor de las relaciones internacionales radica en aquellos componentes analíticos que escapan a las capacidades de los códigos informáticos, tales como el diseño estratégico y el capital humano.

“Cuando la tecnología y el capital humano se encuentran en un entorno de confianza, se multiplican mutuamente. La tecnología aporta escala, velocidad, capacidad de procesar lo que una persona no podría abarcar”, destacó el ministro Pérez Mackenna.

Para cerrar la jornada de intercambio de buenas prácticas en este 2026, el líder de la cartera ministerial argumentó que la verdadera productividad en los asuntos globales no se consigue mediante el reemplazo de los profesionales, sino que surge a partir de la correcta articulación entre las máquinas y el criterio humano. Según concluyó el canciller, son los especialistas quienes aportan el propósito y el discernimiento final para determinar el uso correcto de la potencia computacional en la resolución de controversias internacionales.