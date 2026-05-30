Exministra Williams descarta "descontrol" en Codelco: "El mercado confía" en la empresa 

El debut de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, sumado a la reciente salida de Máximo Pacheco de la minera y de la dirección de Nova Andino Litio, ocurre en un momento complejo para la estatal marcado por una presunta sobreestimación en las cifras de producción.

En este contexto, la exministra de Minería, Aurora Williams, en entrevista con Política en Vivo, analizó la situación de la principal productora de cobre del mundo. En su diagnóstico, señaló que si bien existen espacios evidentes de mejora, rechazó las posturas que tildan a la empresa de estar “fuera de control” y descartó la viabilidad política y económica de una privatización.

Consultada por el debut de Fontaine, la exsecretaria de Estado fue enfática en despersonalizar la gestión de la institución y recordó que las decisiones no recaen en un solo individuo, sino en un gobierno corporativo colegiado.

“Codelco es una empresa global que tiene miles de trabajadores y que funciona en base a un directorio integrado por nueve personas. Me preocupan las conversaciones que centran la atención solo en el presidente y en los cargos que rotan cada cuatro años. Aquí hay toda una institución sólida detrás que es la que toma las decisiones”, apuntó.

Situación financiera: antigüedad, falta de capital y complejidad técnica

Uno de los flancos más duros que enfrenta Codelco son las críticas transversales a su nivel de deuda —tras la emisión de bonos— y el retraso en la puesta en marcha de sus cuatro grandes proyectos estructurales (Chuquicamata Subterránea, Traspaso Andina, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Rajo Inca). Al respecto, exautoridades como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, han señalado que si fuera una empresa privada, estaría quebrada, mientras que desde el propio Gobierno el biministro de Economía y Minero, Daniel Más, sostuvo que la empresa está “fuera de control”.

La exministra rechazó estas posturas “blanco y negro”. Para explicar el momento productivo, recordó que de las siete operaciones actuales de la estatal, dos tienen más de un siglo de antigüedad (El Teniente y Chuquicamata) y otras dos superan los 50 años.

A este factor de desgaste natural sumó el problema histórico del desfinanciamiento estatal. Argumentó que, al retirar el Estado todos los excedentes, la capacidad de reinversión de la compañía es casi nula, lo que obliga a recurrir a un mercado que exige costos financieros importantes. No obstante, destacó que “el mercado confía en Codelco”.

A la falta de capital, la exautoridad añadió un factor no menor: las operaciones están llegando al límite del conocimiento minero y llevar adelante estos megaproyectos representa un desafío ingenieril de altísima complejidad técnica. A modo de ejemplo, apuntó al proyecto El Teniente, la mina subterránea más profunda que se opera en la actualidad, donde prácticamente se está generando nuevo conocimiento geológico a medida que se avanza en la explotación.

En tanto, frente a las duras críticas por la supuesta falta de control interno, reconoció la gravedad del reciente escándalo por la sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre en el Distrito Norte.

Sin embargo, destacó que los sistemas de fiscalización sí reaccionaron, pues gracias a las luces rojas encendidas por analistas del mercado y a una denuncia interna, hoy la empresa cuenta con una auditoría concluida y ha aplicado sanciones y desvinculaciones severas. “Falta fiscalización, por supuesto, pero no es una empresa descontrolada con plena libertad para hacer lo que quiera”, sentenció.

El fantasma de la privatización

A raíz de esta crisis, han resurgido antiguas voces desde el mundo político y económico que plantean la privatización parcial de la estatal o su apertura a la bolsa.

La exministra fue tajante al desestimar este debate y expuso barreras tanto legales como estratégicas. En primer lugar, recordó que las siete divisiones de Codelco están protegidas por una ley de alto nivel, por lo que cualquier intento de privatización requeriría un proyecto de ley aprobado con un quórum mayoritario en el Congreso Nacional. “Ese espacio hoy no lo veo”, sentenció.

Así, defendió el carácter 100% estatal de la compañía: “Tengo la firme convicción de que una Codelco pública, que además hoy se está ampliando al mercado del litio y logrando acuerdos globales con gigantes como Anglo American y BHP, permite una mejor captura de renta para el Estado de Chile. Eso es lo que permite resolver las demandas sociales de la ciudadanía”, concluyó.

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